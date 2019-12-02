САП і НАБУ взялися за "рішалу Юзіка": оприлюднено документ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження після оприлюднення запису розмови нібито народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу.

Про це йдеться у відповіді САП на запит "Судового репортера", передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Розслідування почали за ознаками пропозиції, обіцянки або надання службовій особі неправомірної вигоди для неї або третіх осіб до виконання чи невиконання певних дій.

САП відкрило провадження щодо "Юзіка" Радіо Свобода

"За результатами опрацювання повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України", – йдеться у документі.

Досудове розслідування доручили детективам Національного антикорупційного бюро. Саме звернення "Судового репортера" також долучили до матеріалів провадження.

САП відкрила кримінальне провадження щодо "Юзіка"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандал розгорівся через розмову, яку "злив" у свій Telegram-канал виключений зі "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков. "Юзік" на записі щосили намагався "вирішити" вигідні справи.

Пізніше глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що аудіозапис розмови з поліцією нардепа Корявченкова потрібно перевірити на справжність.

А глава фракції "СН" Давид Арахамія і зовсім не побачив у скандалі жодного криміналу.

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