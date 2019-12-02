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2 грудня • оновлено в 21:54
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САП і НАБУ взялися за "рішалу Юзіка": оприлюднено документ

18.4т
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження після оприлюднення запису розмови нібито народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу.

Про це йдеться у відповіді САП на запит "Судового репортера", передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Розслідування почали за ознаками пропозиції, обіцянки або надання службовій особі неправомірної вигоди для неї або третіх осіб до виконання чи невиконання певних дій.

Новини
"Хабар – $600 тисяч": з'явилися скандальні подробиці розмови ''Юзіка'' з поліцією
САП відкрило провадження щодо "Юзіка"

САП відкрило провадження щодо "Юзіка"

Радіо Свобода

"За результатами опрацювання повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України", – йдеться у документі.

Досудове розслідування доручили детективам Національного антикорупційного бюро. Саме звернення "Судового репортера" також долучили до матеріалів провадження.

САП відкрила кримінальне провадження щодо "Юзіка"

САП відкрила кримінальне провадження щодо "Юзіка"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скандал розгорівся через розмову, яку "злив" у свій Telegram-канал виключений зі "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков. "Юзік" на записі щосили намагався "вирішити" вигідні справи.

  • Пізніше глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що аудіозапис розмови з поліцією нардепа Корявченкова потрібно перевірити на справжність.

  • А глава фракції "СН" Давид Арахамія і зовсім не побачив у скандалі жодного криміналу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Юрій Корявченков Антон Поляков
Теги
Національне антикорупційне бюро України Партія Слуга народу Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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Иванович Василий
Иванович Василий
Замотают. Для выпуска пара
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1
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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
Думаю справа закриється завдяки ЖЕЛЕЗОБЕТОННИМ доказам не винуватості,особистого друга президента,і ще раз підтвердится чесність і прозорість нашоі правоохоронноі і судовоі системи,«даздраствуєт наш суд—самий гуманний суд в мире»))))
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8
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Bilozor Sergey, для этого не надо думать, такая хх сто раз написана, ты прочитал и скопировал. Мозг для этого СОВСЕМ не нужен, у тебя его и нет..
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Суй свинье в пятак!
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