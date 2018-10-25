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"Дитина залишилася б живою!" Опубліковано подробиці трагічної НП на Львівщині

6.4тЧитати матеріал російською

У Львівській області поїзд збив 17-річну дівчину, яка від отриманих травм померла на місці події.

Трагедія сталася біля села Княжий Міст Мостиського району, повідомила прес-служба ГУ Нацполіції Львівщини.

Обставини події в поліції не назвали, але уточнили, що за попередньою інформацією НП не була суїцидом.

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Місцеві жителі розповіли OBOZREVATEL, що дівчина поверталася з роботи і, швидше за все, не помітила поїзда, що наближався.

"Вона поверталася додому з бази відпочинку, де працювала. Там вся її сім'я працює", - розповіла нашим журналістам місцева жителька.

"Дитина залишилася б живою!" Опубліковано подробиці трагічної НП на Львівщині

Гугл. Карти

За словами нашої співрозмовниці, багатодітна сім'я загиблої живе дуже бідно.

"Там навіть діти працюють. 13-річний брат загиблої дівчини вчиться в одному класі з моєю дитиною. Хлопчик приходить у школу і спить на уроках, оскільки ночами допомагає батькові. Також важко працювала і загибла дівчина... Якби не злидні, дитина б залишилася живою!" - каже жінка. Вона також зазначила, що умови утримання дітей у сім'ї незадовільні.

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"Дитина залишилася б живою!" Опубліковано подробиці трагічної НП на Львівщині

Гугл. Карти

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одеській області вантажний мікроавтобус насмерть переїхав півторарічну дитину.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКримінал
Місце
УкраїнаЛьвів
Об'єкти
криміналНаціональна поліція України
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