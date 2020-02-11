"Як заповідав кремлівський божок": терористи на Донбасі попалися на застосуванні підступних методів Путіна

Російські окупанти на Донбасі з метою провокації захисників України б'ють по їхніх позиціях з житлових секторів і навіть не гребують прикриватися цивільним населенням і дітьми.

Крім того, вони активізували роботу своїх снайперів і диверсійно-розвідувальних груп, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"До ворога приблизно 160 метрів. Щоразу перед виходом на пост проходимо інструктаж, адже працюють ворожі снайпери. Переважно під вечір. Щойно бачать тепловізор на спостережному пункті – одразу стріляють. Найчастіше використовують 12 калібр", – розповів військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Воїн ЗСУ Facebook штабу ООС

За словами захисника, окупанти не залишають спроб пошуку безпечних проходів через українські позиції. Так, в темний час доби вони намагаються підкрадатися групами по три-п'ять осіб. Але коли отримують відсіч, то одразу відступають.

Ще один військовослужбовець ЗСУ додав до розповіді побратима, що ворог здійснює всілякі провокації, щоб змусити українську сторону відкрити вогонь. Заради цього окупанти не гребують використовувати і заборонену Мінськими домовленостями зброю: артилерію калібру 152 мм і 122 мм, міномети. Однак найбільш цинічно, підкреслює військовий, те, що російські найманці здійснюють обстріл з окупованих ними населених пунктів, вони відкривають вогонь просто серед житлових будинків.

"Вони знають, що ми не будемо стріляти в бік мирного населення, тому постійно використовують його, як щит. Роблять так, як і заповідав колись їх кремлівський божок. І все ж, незважаючи на підступність ворога, ми все одно переможемо, тому що ми українці й ми на своїй землі!" – впевнений Герой.

Захисник України на Донбасі Facebook штабу ООС

Про підступність російських окупантів воїни розповіли і в сюжеті "Військового телебачення України", яким поділилися на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

Так, один із захисників зазначив, що противник в околицях Горлівки намагається більшу частину часу знаходитися на своїх позиціях, а якщо і залишає їх, то тільки на цивільних машинах.

"Недалеко знаходиться сільська місцевість і село підконтрольне їм. Використовуючи це, вони прикриваються. Там їздять і цивільні, ми бачимо, і автобуси з дітьми шкільні", – підкреслює воїн ЗСУ Ростислав.

Терористи і Путін

Разом з тим, додав він, Об'єднані сили дають адекватну відсіч загарбникам і стримують їх, завдяки високому професіоналізму своїх воїнів.

"Коли застосовує противник свої диверсійні групи або снайперські пари, наше командування завжди намагається дати адекватну відповідь. Приїжджають до нас снайперські підрозділи, навчені хлопці. Коли вони починають працювати, ми себе почуваємо більш спокійніше. Ефективно працює наша розвідка. Завдяки їх роботі, вдається завчасно попередити людей. І коли вже є факт, що група працює, одразу виїжджає контргруппа наших снайперів", – розповів український військовослужбовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше найманці Росії в Мар'їнці випустили перед собою в якості маневру для відволікання маленьку дівчинку, а самі сховалися, обстрілюючи військових Збройних сил України.

Нагадаємо, українські захисники, які обороняють Новотошківське (Луганська область), також розповідали, що терористи регулярно ховаються за спинами мирного населення через боягузтво.

А в ніч на 10 лютого російські окупанти на Донбасі влаштували мінометний обстріл позицій Об'єднаних сил, стріляючи з околиць окупованого села Саханка.

Таким чином вони позбавили українських захисників можливості відкрити вогонь у відповідь, адже в населеному пункті живе безліч мирних громадян.

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