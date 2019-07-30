Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Як ядерний удар!" У Криму авто зірвалося з 10-метрового обриву

656 Читати матеріал російською

У Сімферопольському районі анексованого Росією Криму, в селищі Миколаївка, легковий автомобіль впав із 10-метрового обриву.

Про це кореспонденту 3652.ru розповіли в пресслужбі так званого МНС Росії у Республіці Крим (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Повідомлення про інцидент надійшло на пульт кримським рятувальникам у понеділок, 29 липня, о 05:50. Легковий автомобіль "ВАЗ 21010" зірвався з обриву на прибережну зону.

Автомобіль

Автомобіль

3652.ru

Новини
"Де нам купатися?" На популярному курорті Криму сталася НП із фекаліями

"Відомство" відзначило, що фахівці вжили заходів протипожежної безпеки та провели деблокацію потерпілого з автомобіля: його передали медичним працівникам.

Автомобіль

Автомобіль

3652.ru

Автомобіль

Автомобіль

3652.ru

Автомобіль

Автомобіль

3652.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Алуштою (Крим) катер наїхав на відпочивальника, який плавав поза дозволеною зоною: чоловікові відрізало гомілку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel