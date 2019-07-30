"Як ядерний удар!" У Криму авто зірвалося з 10-метрового обриву

У Сімферопольському районі анексованого Росією Криму, в селищі Миколаївка, легковий автомобіль впав із 10-метрового обриву.

Про це кореспонденту 3652.ru розповіли в пресслужбі так званого МНС Росії у Республіці Крим (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Повідомлення про інцидент надійшло на пульт кримським рятувальникам у понеділок, 29 липня, о 05:50. Легковий автомобіль "ВАЗ 21010" зірвався з обриву на прибережну зону.

Автомобіль 3652.ru

"Відомство" відзначило, що фахівці вжили заходів протипожежної безпеки та провели деблокацію потерпілого з автомобіля: його передали медичним працівникам.

Автомобіль 3652.ru

Автомобіль 3652.ru

Автомобіль 3652.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Алуштою (Крим) катер наїхав на відпочивальника, який плавав поза дозволеною зоною: чоловікові відрізало гомілку.

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