"Як в окупації?" Цимбалюк затролив пропагандистів "Л/ДНР" на пресконференції Путіна

Український журналіст Роман Цимбалюк зустрівся з пропагандистами терористів "Л/ ДНР" в кулуарах пресконференції президента Росії Володимира Путіна.

Відео жорстко діалогу з ними він опублікував на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Як Донецьк наш український в окупації поживає?" – звернувся Цимбалюк до посіпак окупантів.

На його питання вони відреагували роздратовано і огризнулися. "Ваш ми не знаємо, наш добре. Нам чудово і без вас", – відрізали рупори бойовиків.

Цимбалюк і пропагандисти "Л/ДНР"

Цимбалюк, в свою чергу, запитав у них, як їм живеться при комендантській годині. "А як вам вбивати людей Донбасу, руйнувати наші будинки, українські снаряди в нашу сторону летять? Як вам, спокійно спиться?" – вибухнув фейками російської пропаганди поплічник загарбників.

Однак український журналіст тут же поставив його на місце, нагадавши, що він є співучасником військового злочину.

"Друже мій, мені спиться добре. У такому ключі ми спілкуватися не будемо. Коли це все закінчиться, ми тебе амністуємо", – вгамував пропагандиста Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що Донбас після російського збройного вторгнення вже ніколи не зможе відновити свою економічну міць. Він, як і тимчасово окупований Крим, стане вічним нагадуванням про сутність "дружби" Росії.

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