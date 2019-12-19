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19 грудня • оновлено в 11:39
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"Як в окупації?" Цимбалюк затролив пропагандистів "Л/ДНР" на пресконференції Путіна

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Український журналіст Роман Цимбалюк зустрівся з пропагандистами терористів "Л/ ДНР" в кулуарах пресконференції президента Росії Володимира Путіна.

Відео жорстко діалогу з ними він опублікував на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Як Донецьк наш український в окупації поживає?" – звернувся Цимбалюк до посіпак окупантів.

На його питання вони відреагували роздратовано і огризнулися. "Ваш ми не знаємо, наш добре. Нам чудово і без вас", – відрізали рупори бойовиків.

Цимбалюк і пропагандисти "Л/ДНР"

Цимбалюк і пропагандисти "Л/ДНР"

Новини
"Спостерігачі на танках?" Цимбалюк публічно вгамував рупорів Кремля через війну в Україні

Цимбалюк, в свою чергу, запитав у них, як їм живеться при комендантській годині. "А як вам вбивати людей Донбасу, руйнувати наші будинки, українські снаряди в нашу сторону летять? Як вам, спокійно спиться?" – вибухнув фейками російської пропаганди поплічник загарбників.

Однак український журналіст тут же поставив його на місце, нагадавши, що він є співучасником військового злочину.

"Друже мій, мені спиться добре. У такому ключі ми спілкуватися не будемо. Коли це все закінчиться, ми тебе амністуємо", – вгамував пропагандиста Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що Донбас після російського збройного вторгнення вже ніколи не зможе відновити свою економічну міць. Він, як і тимчасово окупований Крим, стане вічним нагадуванням про сутність "дружби" Росії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Прес-конференція Путіна
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Вот ты где, черт ушастый , а то мы тебя потеряли
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Обоз в очередной раз опозорился.ведь мощно провели по губам Цимбалюку
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
За один только этот покровительственный, барский, свысока и через губу тон петуха ушастого надо бы отрезвить немножко билетом в один конец на родину его нищую
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