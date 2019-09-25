Як Цемаха: СБУ викрала небезпечного терориста "Л/ДНР"

Контррозвідка СБУ вивезла з непідконтрольної території Донбасу терориста "ЛНР".

Як повідомила пресслужба відомства, бойовик був оголошений у розшук за підозрою в участі в діяльності терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Затриманий житель Луганської області в складі терористичних угруповань так званої "ЛНР" протягом 2014-2015 років брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, зокрема в запеклих бойових діях неподалік Дебальцевого.

Згодом він здійснював бойове чергування на блокпостах НВФ "ЛНР" неподалік окупованого Сорокиного. Станом на вересень 2019 року проходив військову службу в так званому "Митному комітеті ЛНР", – йдеться у повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вчинення ним злочинів, передбачених ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Ілюстрація dw.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрала на Донбасі терориста Володимира Цемаха, який підозрюється в причетності до трагедії MH17. Пізніше окупанта і його соратників обміняли на українських полонених у Росії.

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