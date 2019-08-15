Як олігархи "кошмарять" Київ: Фукс відсудив іще 80 мільйонів

Одіозний російсько-український бізнесмен Павло Фукс продовжує викачувати гроші з комунальних підприємств, iз бюджету столиці. А все тому, що попередні афери олігарха залишилися безкарними. Зараз він чекає на зручний момент, щоб стягнути 80 мільйонів гривень. Всі суди виграні.

Детальніше про скандальну ситуацію – у публікації OBOZREVATEL.

Відсудивши мільярди (!) гривень у київського метрополітену і "віджавши" частку держави у газовому бізнесі олігарх не гребує і "скромнішими" сумами.

Мова про забудову Рибальського півострова у Києві. Викупивши майновий комплекс колишнього заводу "Ремдизель" і отримавши в оренду землю, олігарх дуже швидко отримав від ДАБI дозвіл на забудову цієї території. Однак перед знесенням убитих будівель Фукс вирішив отримати "компенсацію" за нібито постраждалі через будівництво Подільського мосту будівлі.

В інтерв'ю журналу "Фокус" у 2017 році Павло Фукс розповів про те, що забудову Рибальського він планував ще 10 років тому.

"У 2007-му ми разом із партнерами починали великий проект на Рибальському півострові – будівництво ділового центру "Київ-Сіті". Проект оцінювали у $1 млрд. Пам'ятаю, що найвища будівля комплексу мала нараховувати 68 поверхів. Але через кризу у 2008 року великий проект був зупинений. Девелопмент взагалі ризиковий напрямок, який першим заходить у кризу і останнім із неї виходить", – сказав Фукс.

За деякий час російський олігарх повернувся на Рибальський.

Ділянка на Рибальському

У листопаді 2015 року його компанія "Інтербуд Груп" купила у ТОВ "Група Н.М.К." і зареєструвала майновий комплекс площею 8442 кв. м. у Києві по вул. Електриків, 28.

Зазначимо, що єдиним засновником ТОВ "Інтербуд Груп" до початку 2017 року був Данило Привалов – син Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Павло Фукс і Геннадій Кернес – давні друзі і партнери ще з хвацьких 90-х

Данило Привалов та Геннадій Кернес. Середній син мера Харкова взяв прізвище своєї матері

Потім фірму переписали на віргінський офшор Baneberry Group Limited і Володимира Кошака. Бенефіціаром ТОВ "Інтербуд Груп" є Павло Фукс.

Комплекс колишнього заводу "Ремдизель" (адмінбудівля, цехи, склади тощо) давно не використовувався. Однак у лютому 2017 року "Інтербуд Груп" подає позов до Господарського суду Києва, стверджуючи, що частина майнового комплексу отримала пошкодження і стала непридатною для нормальної експлуатації внаслідок будівельних робіт зі зведення Подільського мосту.

Замовником будівництва було комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", яке входить до комунальної корпорації "Київавтодор".

Комунальне підприємство заперечувало свою провину, наголошуючи, що будівництво мосту не велося на ділянках "Інтербуд Груп", а активна фаза будівельних робіт здійснювалася ще до придбання фірмою майнового комплексу у власність, тобто до листопада 2015 року. Відповідно, збитки не могли бути завдані в результаті цього будівництва.

Не будемо довго і докладно розписувати судову епопею, скажемо тільки, що результати експертиз були суперечливими. Однак 1 серпня 2017 року суд ухвалив рішення стягнути з комунального підприємства на користь компанії Фукса "Інтербуд Груп" 80,66 млн грн. Апеляція таке рішення підтримала.

Стан колишньої території заводу "Ремдизель" вже у 2015 році був "убитим"

НОВИЙ ПОВОРОТ

Постановою Верховного Суду від 4 січня 2018 року було відкрите касаційне провадження за скаргою КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2017 та рішення Господарського суду міста Києва від 01.08.2017 у справі № 910/2436/17 та призначено розгляд.

В ході засідання Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду поставив під сумнів рішення попередніх інстанцій саме в частині експертиз і у кваліфікації експерта.

Також було зазначено, що, беручи до уваги як доказ висновок експертизи про причини і розмір шкоди, в якому застосована Методика для визначення розміру шкоди з відновлювального ремонту і ринкової вартості будівель, суди не звернули уваги на договори оренди земельних ділянок від 10.02.2017 року, які були укладені між позивачем та Київською міською радою.

(Цікавий факт: компанія Фукса подала до суду у лютому 2017 року. За два місяці до цього, у грудні 2016 року, Київрада затвердила проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок "Інтербуд Груп" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків із паркінгом, адмінбудівлями та закладами громадського харчування на вул. Електриків, 28 і передав в оренду фірмі три земельні ділянки у зв'язку з тим, що вона отримала право власності на майно колишнього заводу "Ремдизель". Про це докладно розповідали ще у 2017 році Нашi грошi).

Земельні ділянки, що стосуються предмета суперечки, були передані позивачу для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків із паркінгом та вбудовано-прибудованими адміністративними приміщеннями і закладами громадського харчування. На думку Верховного суду, суди не з'ясували, чи підлягають спірні будівлі знесенню у зв'язку з цим. І залежно від встановлених обставин не з'ясували правильність визначення розміру шкоди з відновлювального ремонту і ринкової вартості будівель.

Як наслідок, 28 березня 2018 року були скасовані рішення Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2017 та Господарського суду міста Києва від 01.08.2017 у справі № 910/2436/17. Справу передали на новий розгляд київського Госпсуду.

Вже 6 червня 2018 року суд виніс рішення – стягнути з комунального підприємства на користь "Інтербуд Груп" збиток у розмірі 80,66 млн грн. і 223 тисячі гривень судового збору. Зазначимо, що представники третьої сторони (на боці відповідача) — КМДА – на суд не з'явилися, хоча були повідомлені. Також вони були відсутні з незрозумілих причин і на підготовчому засіданні у травні.

Так виглядає територія зараз

ПІДIГРАЛИ ОЛІГАРХУ

Але і це ще не все. З'ясувалося, що КП, яке програло суд, у липні 2018 року зареєструвало касаційну скаргу, але в термін, передбачений для розгляду, не змогло сплатити судовий збір. Було подане клопотання про відтермінування сплати судового збору у зв'язку із відсутністю фінансової можливості. "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" послалася на важке фінансове становище і відсутність коштів на рахунках підприємства в банківських установах.

Зазначимо, що OBOZREVATEL перевірив рух коштів за рахунками комунального підприємства в той період – суми ходили чималі.

При розгляді матеріалів в апеляції було встановлено і таке: враховуючи, що повний текст оскаржуваного судового рішення було складено 12 червня 2018 року, відлік терміну для подання апеляційної скарги почався з наступного дня – 13 червня, і закінчився 2 липня. Згідно із вхідним штемпелем канцелярії суду, 27 липня комунальне підприємство звернулося з апеляційною скаргою з вх. №31-1753 від 26.07.2018, тобто з пропуском двадцятиденного терміну на апеляційне оскарження рішення суду, передбаченого ч. 1 ст. і 256 Господарського процесуального кодексу України.

Більше того, скаржник ні в тексті апеляційної скарги, ні окремо від неї не заявив клопотання про поновлення пропущеного терміну для подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду.

Такі дії з пропуском терміну для оскарження можна розцінювати як навмисні. Іншого логічного пояснення просто немає.

Журналісти OBOZREVATEL намагалися поговорити з юристами підприємства, але відповіді не отримали.

Закономірний підсумок: 4 вересня 2018 року Київський апеляційний господарський суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Після публікацій і запитів OBOZREVATEL комунальне підприємство виявило "небувалу активність" і здійснило спробу касаційного оскарження рішення суду. Звісно, нічого не вийшло.

І Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 23.05.2019 виніс ухвалу про залишення без задоволення скарги комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Таким чином компанія Фукса найближчим часом отримає понад 80 мільйонів гривень за "фантомнi" руйнування майнового комплексу і завдяки кричущим діям юристів комунального підприємства, які підіграли олігарху.

Відповідь КП на інформаційний запит OBOZREVATEL датований 30.07.2019. За нашою інформацією, на сьогодні 80 млн ще не стягнені з підприємства

ГУЧНА СПРАВА

Нещодавно OBOZREVATEL писав про прорив у справі щодо грабунку київського метрополітену. "Прорив", звісно, гучно сказано, проте справа зрушила з мертвої точки вперше за роки розглядів. Подільський районний суд Києва заборонив КП "Київський метрополітен" перераховувати кошти з надуманої заборгованості на рахунки компанії, афілійованої з олігархом Павлом Фуксом. Новина викликала ефект вибуху бомби (докладніше про це можна прочитати тут). А ось чи візьмуться правоохоронці за ВСІ афери одіозного олігарха – велике питання.

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