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18 жовтня • оновлено в 10:15
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Як чиновники державне майно розбазарюють: історія одного схематозу

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Будівлю однієї зі столичних державних ветеринарних клінік прямо зараз виводять з державної власності. З благословення Фонду держмайна України і керівництва Держпродспоживслужби держава може втратити будівлю на Печерську площею майже 800 кв. м. Про схему, що провертається за участі першого заступника голови Держпродспоживслужби, з державним майном, читайте далі.

Ми вже писали про дивовижні тендери, які проводять голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа та його перший заступник Андрій Жук. Сьогодні ж ми розкажемо про реалізовану за їх участі схему по виведенню з державної власності будівлі "Центру охорони здоров’я тварин" та земельної ділянки, на якій вона розташована – у самісінькому центрі Печерська.

Будівля, про яку йдеться, наразі перебуває на балансі державного підприємства "Центр ідентифікації тварин", яке знаходиться у прямому підпорядкуванні Держпродспоживслужби. Наразі це держпідприємство перебуває у процесі ліквідації: нинішнє керівництво Держпродспоживслужби вважає, що столиці не потрібні 8 державних ветеринарних клінік з кваліфікованим персоналом та помірними цінами на послуги.

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Втім, повернемося до ветклініки на Печерську. Загальна площа двоповерхової будівлі, розташованої на вул.Салтикова-Щедріна, 2, становить 777,4 кв.м. Приємним "бонусом" до неї є 0,1141 га землі, на якій вона розташована. Саме цей "ласий шматочок" впав у око ТОВ "Спадок країни", яке 10 квітня 2019 року звернулося до Фонду держмайна України з листом, у якому просить віддати будівлю на Салтикова-Щедріна, 2 в оренду на 5 років – під "музей прикладного мистецтва". Відповідний документ є у розпорядженні OBOZREVATEL.

Фонд держмайна таке бажання радо вітає – і 15 серпня 2019 року звертається до Держпродспоживслужби, а конкретно – до першого заступника голови служби Андрія Жука - з проханням розглянути таке звернення "потенційного орендаря" і підтвердити, що така оренда можлива. І вже за 5 днів отримує за підписом Жука відповідь: Держпродспоживслужба проти такої оренди заперечень не має і віддати державне майно цілком готова. Єдине застереження: дочекатися завершення процедури ліквідації розташованого у ній держпідприємства.

Музей дружини зама?

Пропонуємо подивитися ближче на того самого орендаря – ТОВ "Спадок країни". З відкритих джерел не складно з’ясувати, що це підприємство зі статутним фондом у розмірі 100 (!) грн і КВЕДом 91.02 "Функціювання музеїв" ще за якийсь тиждень до написання листа на ФДМ мало іншу назву і спеціалізацію. До 2 квітня це було ТОВ "ТД ЄВРОНАПРЯМ", яке займалося "неспеціалізованою оптовою торгівлею". На "музейну діяльність" же воно "перепрофілювалося" 9 квітня – за день до написання листа з приводу оренди будівлі держпідприємства "Центр охорони здоров’я тварин" на Печерську.

Як чиновники державне майно розбазарюють: історія одного схематозу

Однак ні цей факт, ні мізерний статутний фонд фірми новоспечених "музейників", який мав би принаймні викликати запитання, а чи спроможні вони оплачувати оренду – чомусь чиновників, які погоджували оренду, не насторожив.

Чому ж Фонд держмайна і Держпродсоживслужба з такою готовністю віддають належну державі будівлю у центрі Києва досить сумнівній приватній фірмі? Відповідь на це питання ми знайшли у даних ЄРДПОУ стосовно засновників фірми.

Головою ТОВ "Спадок країни" значиться Олена Анатоліївна Древетняк. Саме вона поставила свій підпис під листом на ДФУ щодо оренди приміщення під музей. Ця ж людина фігурує у якості керівника чи засновника ще у двох фірмах, діяльність яких дуже далека від музейної справи: ТОВ "Філософія простору", що спеціалізується на виробництві цементу, та ТОВ "БІ ДЖІ ЕС ПОРТ ОЙЛ", яке основним видом діяльності декларує "транспортне оброблення вантажів".

Як чиновники державне майно розбазарюють: історія одного схематозу

Засновників же у ТОВ "Спадок країни" - двоє: Дмитро Миколайович Слєпухов та Інесса Анатоліївна Стеккєн. Остання, до речі, пов’язана з пані Древетняк ще й спільним бізнесом по виробництву цементу – у тому самому ТОВ "Філософія простору".

Як чиновники державне майно розбазарюють: історія одного схематозу
Як чиновники державне майно розбазарюють: історія одного схематозу

Однак головна "чеснота" пані Стеккєн, яка цілком пояснює поблажливість Фонду держмайна у виділенні її фірмі будівлі на Печерську (до речі, схоже, без передбаченого законом належним чином проведеного конкурсу) полягає в тому, що вона є дружиною заступника голови ФДМ Євгена Вікторовича Асташева. Зокрема, ця інформація зафіксована у його декларації. І саме на неї зареєстроване все майно родини, вказане у декларації чиновника.

Як чиновники державне майно розбазарюють: історія одного схематозу

Ласий шматок

За нашими даними, отриманими з власних джерел у ФДМ, наразі вже може бути розпочата підготовка до приватизації будівлі і землі на Салтикова-Щедріна, 2. Тож саме це, а не міфічний "музей прикладного мистецтва", і є, швидше за все, реальною метою оборудки.

Тож вже зовсім скоро замість зразків українського прикладного мистецтва на Печерську ми можемо побачити початок будівництва чергових хмарочосів. І можливо, згодом щасливими власниками квартир у ньому стануть і пани Лапа та Жук. Бо ж без їх погодження вся ця історія просто не відбулася б.

А тим часом у розпорядженні Держпродспоживслужби залишається ще 7 будівель ДП "Центр охорони здоров’я тварин", розташованих у різних частинах Києва. Враховуючи, що це держпідприємство проходить процедуру ліквідації, ці будівлі може спіткати така сама доля. Як і інше майно Держпродспоживслужби, яке виявиться непотрібним державі після затіяної Лапою та Жуком глобальної "оптимізації".

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Рейдерство
Особа
Володимир Лапа
Місце
Україна
Тег
Фонд державного майна України
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