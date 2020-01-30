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30 січня • оновлено в 22:21
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Як 44 зарплати: Труханов похвалився подарунком від дочки за 600 тисяч

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Мер Одеси Геннадій Труханов задекларував подарунок від своєї дочки вартістю 600 тисяч гривень, що дорівнює майже 44-м його зарплатам.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, яке подав Труханов.

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Геннадій Труханов

Геннадій Труханов

genplanua.com

Він уточнив, що отримав подарунок від Катерини Труханової в день свого народження 17 січня 2020 року. Що саме вона подарувала батькові - не вказано. Тоді меру Одеси виповнилося 55 років.

Як 44 зарплати: Труханов похвалився подарунком від дочки за 600 тисяч

При цьому, згідно з декларацією, за минулий рік зарплата мера Одеси становила 164 167 гривень, тобто приблизно 13 680 в місяць.

Як 44 зарплати: Труханов похвалився подарунком від дочки за 600 тисяч

Раніше OBOZREVATEL писав, що член наглядової ради "Укрзалізниці" Серей Лещенко отримав виплату в розмірі 136 тис. гривень. Інформацію про це він вніс в електронну декларацію 25 січня.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Зарплати в Україні Декларації про доходи чиновників
Особа
Геннадій Труханов
Теги
декларація день народження
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