"Я ж не Дон Кіхот!" Стрєлков зізнався, що ховався за дітьми на Донбасі

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков) зізнався, що вони прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "ГлавТема Народ". За його словами, у терористів нібито не було вибору, тому що вони зазнавали поразки.

"В забудовах техніка й озброєння грали меншу роль... Ми цим користувалися. Як мені говорив український військовий: "Що ж ви, як боягузи, сидите? Виходьте в поле, не прикривайтесь мирними жителями!". Ну, вибачте, вийти в поле для того, щоб нас знищили? Я все-таки не Дон Кіхот", – сказав Гіркін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стрєлков розповів, що під час боїв у Слов'янську він отримав дзвінок з пропозицією від "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова покинути Донбас і втекти на півострів.

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