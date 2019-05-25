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/Розслідування

"Я ж не Дон Кіхот!" Стрєлков зізнався, що ховався за дітьми на Донбасі

8.8тЧитати матеріал російською

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков) зізнався, що вони прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "ГлавТема Народ". За його словами, у терористів нібито не було вибору, тому що вони зазнавали поразки.

"В забудовах техніка й озброєння грали меншу роль... Ми цим користувалися. Як мені говорив український військовий: "Що ж ви, як боягузи, сидите? Виходьте в поле, не прикривайтесь мирними жителями!". Ну, вибачте, вийти в поле для того, щоб нас знищили? Я все-таки не Дон Кіхот", – сказав Гіркін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стрєлков розповів, що під час боїв у Слов'янську він отримав дзвінок з пропозицією від "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова покинути Донбас і втекти на півострів.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Так он (Гиркин) только повторил слова своего фюрера: "...российские военные будут стоять позади мирных людей, не спереди, а сзади." Эта срань любит за спинами населения прятаться и стрелять исподтишка.
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Silchenko Alex
Silchenko Alex
Настоящий русский витязь.
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Колобов Макс
Колобов Макс
Вся суть заболотной мокшанской военщины.
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