"Я в боргу перед Путіним!" Донька Цемаха "прогнулася" перед президентом РФ

Донька екстерориста "ДНР" Володимира Цемаха, який фігурує в справі про збитий "Боїнг" рейсу MH17, Марія Левченко-Цемах приїхала в Москву.

На своїй сторінці у соцмережі "ВКонтакте" вона повідомила, що прибула до столиці Росії з Донецька.

За її словами, з батьком все нормально, і його вже розмістили. "Нагодували, вже спілкувався і зі мною, і з мамою! Всього, звичайно, по телефону не розповісти! Головне, що живий, здоровий і вільний!" — написала Левченко-Цемах.

Володимир Цемах 24 канал

Вона додала, що "в неоплатному боргу" перед російським президентом Володимиром Путіним.

"Сказати" дякую "уряду Росії і "нашому" президенту Володимиру Володимировичу Путіну — це нічого не сказати! Я в неоплатному боргу!" — зазначила жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

7 вересня Росія і Україна провели обмін полоненими за формулою 35 на 35, у рамках якого Цемах відправився в Москву.

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