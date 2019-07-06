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"Я цей "Бук" ховав": спливло сенсаційне зізнання спійманого командира "ДНР"

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Викрадений СБУ екс-начальник протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористів "ДНР" Володимир Цемах зробив скандальне зізнання про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер МН-17.

Відео з одкровеннями терориста опублікувало "Настоящее время" (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Я цього пацана витягав, я цей "Бук" ховав. Я вам покажу навіть, де він стартував і де я його забирав", – зазначив Цемах, розповідаючи про те, як вивозив комплекс з місця злочину, який забрав життя 298 мирних громадян.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Скріншот відео

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Примітно, що російські пропагандисти в оригіналі відеозапису запікали слово "Бук", проте з контексту фрази терориста і по його губах можна прочитати, що саме він вимовив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доставлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду. Підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що в кінці червня українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНРСБУ
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hunt andres
hunt andres
Ржака.
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Khazbulatov Edgar
Khazbulatov Edgar
Хм... Что же могли запикать? Слово из трёх букв, вторая "У", такие иногда на заборах пишут...
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Барский Владислав
Барский Владислав
... даже если и пошутил, то думаю, что этим, он, подписал себе смертельный приговор, глупец!?!
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