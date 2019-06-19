"Я її душив, потім роздягнув": подробиці загибелі Даші Лук'яненко під Одесою

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області.

Як повідомив в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL начальник кримінальної поліції - перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, підозрюваний – 22-річний місцевий житель.

Даша Лук'яненко

"Хлопець не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці", – розповів Аброськін.

За словами начальника кримінальної поліції, в своїх первинних свідченнях підозрюваний сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого не зробив. Потім кинув тіло в яму, а речі облив бензином і спалив.

Тіло дівчинки щойно витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Тіло Даші насилу витягли

"Встановити злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, що дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи. За ці дні була зроблена колосальна робота, по крупицях збирали інформацію", – розповів Аброськін.

Розшук зниклої дiвчинки

Як повідомляв OBOZREVATEL :

13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Даша Лук'яненко.

Дівчинку цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери та водолази.

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