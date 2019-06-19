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"Я її душив, потім роздягнув": подробиці загибелі Даші Лук'яненко під Одесою

103.7тЧитати матеріал російською

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області.

Як повідомив в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL начальник кримінальної поліції - перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, підозрюваний – 22-річний місцевий житель.

Даша Лук'яненко

Даша Лук'яненко

"Хлопець не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці", – розповів Аброськін.

За словами начальника кримінальної поліції, в своїх первинних свідченнях підозрюваний сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого не зробив. Потім кинув тіло в яму, а речі облив бензином і спалив.

Тіло дівчинки щойно витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Тіло Даші насилу витягли

Тіло Даші насилу витягли

"Встановити злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, що дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи. За ці дні була зроблена колосальна робота, по крупицях збирали інформацію", – розповів Аброськін.

Розшук зниклої дiвчинки

Розшук зниклої дiвчинки

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Ганна МолчановаГанна Молчанова
Теми
КриміналЕксклюзив
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
Національна поліція Україникримінал
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
такому уроду дальше жить не должно...думаю -галстук у него есть...и кушать уже нечем...
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леня зе
леня зе
если не сделают дурачком.то надеюсь он не встретит 23 д.р.но самое главное никчемная работа полиции.на отъе6ись. собака лучшая .авакяна на пенсию
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
леня зе, тебе, мерзость, с паРРаши все видно? Ничтожество - пасть завали! Тварь кацaпская!!!
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Четвертувати мразь
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