"Вона була абсолютно здорова!" Чому в Запоріжжі трагічно померла молода мати

У Запоріжжі, в пологовому будинку №4, померла молода 33-річна жінка. Без мами залишилися двоє маленьких дітей.

Жінка тільки народила свою другу дитину, доньку. А через три дні вона померла. Чоловік вважає, що виною тому недбалість лікарів. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

До пологового будинку вона була абсолютно здорова

У сім'ї Лідії та Сергія Дворецьких уже був син Вадим, йому 3,5 року. Але подружжя дуже хотіло ще й доньку. Протягом другої вагітності жінка відчувала себе добре.

"Я взяв її медичну карту, тут є всі записи. Вона ходила на всі прийоми, здавала всі аналізи – платні й безкоштовні, проходила УЗД. Тут причепитися ні до чого. До 20 липня, поки не потрапила в пологовий будинок, вона була абсолютно здоровою людиною", – зі сльозами розповідає OBOZREVATEL Сергій.

Лідія із чоловіком Сергієм Facebook Лідії Дворецької

Тепер у чоловіка залишилася тільки довідка про смерть його дружини. В ній написано, що померла Лідія від маткової кровотечі й набряку мозку. Після пологів жінку відправили в реанімацію, вона впала в кому і через декілька днів померла.

"Вона лежала в реанімації, там були всі апарати, лікарі, їй постійно вимірювали тиск. Як так могло трапитися, що перебуваючи в лікарні, здорова людина померла, я цього не розумію", – каже Сергій.

Зараз убитий горем батько не знає навіть як пояснити маленькому сину, що його мами більше немає. За його словами, за останні дні дитина сильно змінилася – дуже переживає і не розуміє, що відбувається. Малюк постійно питає, де мама. Але рідні поки не знають, що відповісти.

Лідія зі старшим сином Facebook Лідії Дворецької

Сергію доводиться справлятися із усіма справами, аж до годування новонародженої донечки. Хоча у нього самого слабке здоров'я.

Водночас у пологовому будинку №4 Запоріжжя категорично відмовляються давати будь-які коментарі.

Лідія сама виросла без матері

Лідія Дворецька теж виросла без мами – її не стало, коли дівчинці було всього п'ять років. Можливо, тому в жінки склалися дуже теплі стосунки зі свекрухою. Правда, та зараз живе в Італії. Торік Ліда, Сергій і маленький Вадим відвідували її там, відпочивали на морі, фотографувалися в Генуї і були дуже щасливі.

"Я знала Ліду дуже добре. Це була порядна, прекрасна, добра і чуйна людина. Вона мухи в своєму житті не образила. Виходить, що виросла сиротою, і тепер її дітей спіткала така ж доля, це жахливо", – розповіла OBOZREVATEL одна зі знайомих сім'ї.

Торік сім'я їздила до Італії Facebook Лідії Дворецької

Жінка каже, що Лідія отримала освіту психолога, а потім ще й вступила до вишу за фахом "логопед". Працювала в дитячому садку. Пізніше познайомилася з Сергієм і вийшла заміж.

Сергій тепер залишився з двома дітьми Facebook Лідії Дворецької

"Вона дуже чекала свого першого сина Вадима. Перші пологи у неї були важкими, народжувала в перинатальному центрі, але там все обійшлося. Лідія обожнювала сина. До останнього водила його на якісь гуртки, займалася з ним. Дуже тямущий малюк. Чому вона пішла народжувати доньку в 4-й пологовий будинок, я не знаю, там навіть нормальної реанімації немає. Пологи у неї пройшли добре, вона була щаслива, взяла дитину на руки. А потім у неї відкрилася кровотеча, вона впала в кому. Коли вже на третю добу її перевезли в інший пологовий будинок, Ліда померла від набряку мозку", – з сумом повідомляє знайома родини.

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