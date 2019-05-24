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/Розслідування

Сподіваються на Зеленського: з'явилися перші деталі про голодування в'язня Кремля

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Український політв'язень Станіслав Клих, засуджений в РФ до 20 років в'язниці, поки не оголошував голодування офіційно. У понеділок, 27 травня, до нього приїде адвокат.

Про це повідомив в ефірі ObozTV російський правозахисник Микола Щур, коментуючи новину про те, що Клих вирішив почати голодування.

"Все добре. Все не так погано, як було сказано. Консул України зв'язався з начальником в'язниці і начальник в'язниці його запевнив, що жодної заяви про голодування Клих не писав, тому він не перебуває в стані голодування", – розповів Щур.

"Щоб не було жодних спекуляцій на цю тему, в понеділок (27 травня. – Ред.) туди їде його адвокат Роман Качанов. Він все дізнається на місці", – запевнив правозахисник.

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За його словами, говорити про оголошення голодування можна буде після відповідної заяви.

"Якщо Клих насправді оголошує голодування, то в присутності Романа і в присутності адміністрації (в'язниці. – Ред.) він напише заяву. Роман це зафіксує і тоді можна буде говорити, що є голодування", – пояснив Щур.

При цьому він підтвердив, що багато бранців Кремля покладають великі сподівання на нову владу України.

"Те, що Станіслав привертає увагу до свого становища і становища інших політв'язнів – це правда. Дійсно, у всіх політичних в'язнів Кремля зараз з'явилася надія, що нова влада України якимось чином посприяє тому, щоб вони повернулися на батьківщину", – сказав Микола Щур.

Станіслав Клих

Станіслав Клих

"Медіазона"

Раніше правозахисниця Тетяна Щур в своєму Facebook передала слова матері політв'язня, Тамари Клих, що її син Станіслав вирішив почати голодування.

"Так він сказав їй телефону. Просто вже більше неможливо терпіти: ні холод в камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття!", – написала вона.

"Голодування Стаса – це заклик, благання, крик по допомогу, адресований новому президенту через червоні цегляні стіни Верхньоуральському острогу, з самотності і темряви", – додала Тетяна.

Як писав OBOZREVATEL, ще в січні 2019 року стало відомо, що стан Клиха в російській в'язниці різко погіршився.

Громадянина України Станіслава Клиха затримали в Росії в 2014 році і звинуватили в участі в бойових діях проти російських солдатів в Чечні взимку 1994-1995 років.

Суд засудив українця до 20 років в'язниці. Сам Станіслав категорично спростовує всі звинувачення: він каже, що ніколи не був у Чечні.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Станіслав КлихМикола Щур
Місце
Росія
Теги
Росіятюрма
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CARGO 100
CARGO 100
Как похудеть быстро и эффективно: назван безопасный способ: Нет, наверное, диеты проще, чем водная — она самая безобидная, недорогая, удобная и эффективная.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Надеюсь..эта мразь скоро сдохнет
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Сидоров Андрей, Это слишком легко!!! Пусть сидит.
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Юг Руси
Юг Руси
Сидоров Андрей, не, не надо, пусть поголодает 😁
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