''Введи війська'': скандал із листом Януковича Путіну отримав продовження

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Олександр Горошинський заявив, що лист політика до глави РФ Володимира Путіна з проханням використати війська РФ на території України "відсутній де-юре".

Під час зачитування дебатної промови в Оболонському суді Києва 24 жовтня він також зазначив, що немає доказів того, що існує лист Януковича, в якому він визнає Сергія Аксьонова "главою Криму", передає "Цензор.НЕТ".

Адвокат наголосив, що у справі є копії листа Януковича без підпису. І цей документ прокуратура отримала від Міністерства закордонних справ. І там же — копія листа тодішнього постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна, до якого додано листа його підзахисного.

Цензор.НЕТ

Горошинський заявив, що російський дипломат прикріпив до своєї заяви листа Януковича без підпису, а показував на камери листа з підписом.

"Відбулася фактично заміна однієї заяви на іншу... Відбулася фальсифікація. Замість тексту без підпису з'явилася фотокопія тексту з підписом. Як трактувати це з боку доказів? Це ж головний доказ, з якого стартує сторона звинувачення. Вони спираються на лист, якого де-юре не існує!" — сказав він.

Захисник Януковича нагадав, що раніше у справі був тільки текст листа, а потім з'явилися фотокопії.

"Копії листів повинні вважатися неналежним і неприпустимим доказом, оскільки не доведено існування цього документа!.. Оригінал документа може існувати в Секретаріаті ООН або у Міністерстві закордонних справ РФ", — припустив Горошинський.

Він також заявив, що сторона звинувачення зверталася в США, хоча у них не було оригіналу листа Януковича. При цьомув справі є постанови українських судів, які санкціонують тимчасовий доступ слідчого в Адміністрацію Президента РФ і Рада Федерації РФ з вилученням оригіналу листа Януковича до Путіна.

Адвокат стверджує, що в АП РФ і Совфед РФ українські слідчі не зверталися.

"Суд не може визнати копію листа Чуркіна допустимим доказом. Я заявляю відповідне клопотання!" — заявив Горошинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний лист Януковича Путіну було оприлюднено у суді 8 жовтня.