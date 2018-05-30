Вторгнення в Азовське море: у Порошенка назвали місце для розміщення бази

Постійний представник президента України в Криму Борис Бабин закликав розмістити в Генічеську базу морської охорони, Військово-морських сил України та інших силових структур.

Такі заходи він запропонував зробити для безпеки регіону від дестабілізації ситуації Росією. Про це Бабин заявив в ефірі радіо "Крим.Реаліі".

"Я з перших днів на посаді пропонував посилювати відповідні підрозділи Національної поліції Криму і Севастополя, і зараз вони розміщуються по всій лінії розмежування, але в першу чергу в Генічеську. Ми наполегливо просимо розмістити там підрозділ Національної гвардії", - підкреслив він.

За його словами, ця пропозиція не сприйнята в повній мірі керівництвом МВС.

"Ми наполегливо просимо зробити Генічеськ містом базування морської охорони і ВМС України. В умовах ескалації конфлікту на Азові це набуває ключове значення", - зазначив він.

Бабин також додав, що різні місцеві угруповання проводять мітинги і висувають політичні вимоги до української влади в Генічеському районі. Він зазначив, що Росія використовує їх для розгойдування ситуації в регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання. 24 травня військові РФ затримали два судна - під болгарським і турецьким прапорами біля Бердянська.