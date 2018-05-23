Вторгнення Росії в Азовське море: Тимчук розповів, що задумав Путін

Проведення Росією навчань в Азовському морі за 16 кілометрів від кордонів України є шантажем і помстою за затримання українськими прикордонниками російського судна "Норд".

Про це заявив координатор групи "Інформаційний опір", нардеп Дмитро Тимчук в інтерв'ю "Апострофу". За його словами, війська глави РФ Володимира Путіна навряд чи підуть на військово-морську операцію захоплення територій на маріупольському напрямі.

"Ті сили ВМФ Росії, які залучають до цих навчань, навряд чи здатні виконати завдання з проведення такої масштабної десантної операції. По-друге, треба розуміти, що взяти Маріуполь із моря не набагато простіше, ніж взяти його із суші. За чотири роки це місто настільки укріплене і наскільки продумана система оборони всього маріупольського напрямку, що я навіть не можу собі уявити, як росіяни будуть планувати бойову операцію", - заявив Тимчук.

Нардеп додав, що проведення військової операції з боку Росії означало б зовсім відкриту збройну агресію проти України.

"Я думаю, якщо б Путін був готовий до подібного, він би не 2018 року це робив, а набагато раніше. Передумов було досить. Тому це просто шантаж методами Путіна та в дусі Москви - не більше. Водночас, нашим ВМС, зокрема підрозділам берегової оборони, та й сухопутним військам, які виконують бойові завдання на маріупольському напрямі, потрібно також вживати заходів", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання.