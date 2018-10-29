Втопила двох дітей у Києві: суд виніс рішення по матері-вбивці

Дарницький районний суд Києва в понеділок, 29 жовтня, заарештував Катерину Бабкіну, яка втопила в озері двох своїх малолітніх дітей.
Як повідомляє "РБК-Украина", відповідне рішення суд прийняв 29 жовтня.
"Застосувати відносно підозрюваної Бабкіної Катерини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без встановлення застави", - постановила суддя.
Катерина Бабкіна
Загиблі діти - Данило та Анна
Відзначається, що термін утримання під вартою Бабкіної почався з моменту її затримання, тобто з 27 жовтня.
Захист Бабкіної після оголошення рішення повідомив, що вони ще не визначилися, чи будуть подавати апеляційну скаргу на арешт, передає УНН.
"Це питання [апеляція] буде узгоджуватися з моєю підзахисною, і залежно від цього буде прийматися рішення. У нас на це є 5 діб", - сказала адвокат Світлана Чопівська.
Катерина Бабкіна в суді (праворуч)
rbc.ua
Вона також додала, що Бабкіна "зараз знаходиться в збудженому стані, їй викликали лікарів".
За словами Чопівської, рішення про психіатричне обстеження підозрюваній ще не прийняте, тому вона буде перебувати під вартою в СІЗО.
Нагадаємо, 36-річна мешканка Києва втопила своїх сина і дочку - Анну і Данила Бабкіних (2012 і 2013 р.н. відповідно), заявивши, що "так для них буде краще". Колишній чоловік сам привіз Бабкіну в поліцію. Він знайшов її на 20-му кілометрі траси Київ-Чернігів.
Як писав OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що Бабкіна перед тим, як скоїти злочин, відвела дітей в піцерію і нагодувала їх.
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