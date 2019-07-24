Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

"Усю ніч довбали!" Офіцер ЗСУ показав, як росіяни "спалилися" з війною на Донбасі

1.5т Читати матеріал російською

Найманці з Росії, керівництво якої називає війну на Донбасі громадянською, ще 5 років тому "спалили" свою присутність там. Однак, незважаючи на це, українці на виборах віддали голоси за проросійських політиків, "своїх же вбивць і катів".

Таку думку висловив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що п'ять років тому, 23 липня 2014-го, військовослужбовець ЗС РФ Вадим Григор'єв опублікував фото в мережі "ВКонтакте", яке підписав "Усю ніч довбали по Україні".

За інформацією "Миротворця", російський терорист брав участь в артобстрілах української території влітку того року.

Зброя

Зброя

Скріншот

"Штірліц" зазначив, що, незважаючи на докази присутності бойовиків РФ на Донбасі, українці все одно підтримали проросійські сили на виборах.

Новини
У Росії жорстоко розправилися з терористом "Л/ДНР": момент потрапив на відео. 18+

"Протягом 5 років доказів російської агресії в соцмережах були виявлені тисячі, але це не зупинило українців віддавати свої голоси за своїх же вбивць і катів. Реальність сьогодення звичайними словами описати, на жаль, не можна", – підсумував офіцер ЗСУ.

Сторінка Вадима Григор'єва

Сторінка Вадима Григор'єва

Facebook Анатолія Штефана

Сторінка Вадима Григор'єва

Сторінка Вадима Григор'єва

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські бійці знайшли чергове підтвердження військової присутності РФ на Донбасі. Пізніше в мережі з'явилися фото російського окупанта Микити Десятникова, а також документів про його нагородження за участь у війні на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Росія Донбас
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Доказательства только из соц.сетей?) вы сами то не смеётесь над собой?) убогие
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel