"Усю ніч довбали!" Офіцер ЗСУ показав, як росіяни "спалилися" з війною на Донбасі

Найманці з Росії, керівництво якої називає війну на Донбасі громадянською, ще 5 років тому "спалили" свою присутність там. Однак, незважаючи на це, українці на виборах віддали голоси за проросійських політиків, "своїх же вбивць і катів".

Таку думку висловив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що п'ять років тому, 23 липня 2014-го, військовослужбовець ЗС РФ Вадим Григор'єв опублікував фото в мережі "ВКонтакте", яке підписав "Усю ніч довбали по Україні".

За інформацією "Миротворця", російський терорист брав участь в артобстрілах української території влітку того року.

Зброя Скріншот

"Штірліц" зазначив, що, незважаючи на докази присутності бойовиків РФ на Донбасі, українці все одно підтримали проросійські сили на виборах.

"Протягом 5 років доказів російської агресії в соцмережах були виявлені тисячі, але це не зупинило українців віддавати свої голоси за своїх же вбивць і катів. Реальність сьогодення звичайними словами описати, на жаль, не можна", – підсумував офіцер ЗСУ.

Сторінка Вадима Григор'єва Facebook Анатолія Штефана

Сторінка Вадима Григор'єва Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські бійці знайшли чергове підтвердження військової присутності РФ на Донбасі. Пізніше в мережі з'явилися фото російського окупанта Микити Десятникова, а також документів про його нагородження за участь у війні на Донбасі.

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