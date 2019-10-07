"Вся Україна буде нашою": Соловйов розповів, як Росія скористається "формулою Штайнмаєра"

Якщо терористичні "Л/ДНР" будуть легалізовані й отримають автономію в складі України, то це дасть можливість Росії отримати всю її територію.

Про це заявив топпропагандист Кремля Володимир Соловйов, роз'яснюючи, як країна-агресор зможе скористатися підписанням Києвом "формули Штайнмаєра". Фрагментом його виступу поділився на своїй сторінці у Facebook блогер Nick Vest (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найпростіше пояснення того, що таке "формула Штайнмаєра" і "особливий статус" на постійній основі. Словами окупанта. За одну хвилину все сказав", – написав він під роликом зі скандальною промовою.

Зокрема, путінський пропагандист запевнив своїх прихильників у тому, що проєкт "Новоросія" не закінчився, а тільки починається.

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Навіщо нам забирати Луганськ, Донецьк? У чому сенс? Адже якщо вони з дотриманням всіх своїх інтересів і автономно будуть у складі України, то вона ніколи не буде антиросійською. Це будуть антитіла, які очистять всю країну від фашистської нечисті", – нахабно висловився Соловйов.

За його словами, легалізація псевдореспублік окупантів запустить ланцюгову реакцію і їхньому прикладу нібито послідують більшість областей України.

"Тому що тоді піднімуть голову Харків, Одеса, Дніпро. Вони почнуть голосувати, вони згадають свою історію, вони побачать, що вийшло. І в найкоротший строк не Луганськ і Донецьк будуть нашими, а вся Україна. А це значно більше, ніж Донецьк і Луганськ. І без жодного пострілу. За рахунок дипломатії і партизанських загонів", – єхидно підсумував ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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