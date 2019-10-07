"Вся Україна буде нашою": Соловйов розповів, як Росія скористається "формулою Штайнмаєра"

Якщо терористичні "Л/ДНР" будуть легалізовані й отримають автономію в складі України, то це дасть можливість Росії отримати всю її територію.
Про це заявив топпропагандист Кремля Володимир Соловйов, роз'яснюючи, як країна-агресор зможе скористатися підписанням Києвом "формули Штайнмаєра". Фрагментом його виступу поділився на своїй сторінці у Facebook блогер Nick Vest (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Найпростіше пояснення того, що таке "формула Штайнмаєра" і "особливий статус" на постійній основі. Словами окупанта. За одну хвилину все сказав", – написав він під роликом зі скандальною промовою.
Зокрема, путінський пропагандист запевнив своїх прихильників у тому, що проєкт "Новоросія" не закінчився, а тільки починається.
Володимир Соловйов
Скріншот відео
"Навіщо нам забирати Луганськ, Донецьк? У чому сенс? Адже якщо вони з дотриманням всіх своїх інтересів і автономно будуть у складі України, то вона ніколи не буде антиросійською. Це будуть антитіла, які очистять всю країну від фашистської нечисті", – нахабно висловився Соловйов.
За його словами, легалізація псевдореспублік окупантів запустить ланцюгову реакцію і їхньому прикладу нібито послідують більшість областей України.
"Тому що тоді піднімуть голову Харків, Одеса, Дніпро. Вони почнуть голосувати, вони згадають свою історію, вони побачать, що вийшло. І в найкоротший строк не Луганськ і Донецьк будуть нашими, а вся Україна. А це значно більше, ніж Донецьк і Луганськ. І без жодного пострілу. За рахунок дипломатії і партизанських загонів", – єхидно підсумував ведучий.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
РосЗМІ поширили інформацію, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів в Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".
Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".
1 і 2 жовтня незадоволені підписанням "плану Штайнмаєра" українці вийшли на акції протесту під будівлю Офісу президента і на Майдан Незалежності.
6 жовтня небайдужі українці знову влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст.
Учасники віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана. Вони встановили дедлайн до 14 жовтня.
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