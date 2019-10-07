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7 жовтня • оновлено в 18:06
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/ Розслідування

"Вся Україна буде нашою": Соловйов розповів, як Росія скористається "формулою Штайнмаєра"

21.6т Читати матеріал російською

Якщо терористичні "Л/ДНР" будуть легалізовані й отримають автономію в складі України, то це дасть можливість Росії отримати всю її територію.

Про це заявив топпропагандист Кремля Володимир Соловйов, роз'яснюючи, як країна-агресор зможе скористатися підписанням Києвом "формули Штайнмаєра". Фрагментом його виступу поділився на своїй сторінці у Facebook блогер Nick Vest (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найпростіше пояснення того, що таке "формула Штайнмаєра" і "особливий статус" на постійній основі. Словами окупанта. За одну хвилину все сказав", – написав він під роликом зі скандальною промовою.

Зокрема, путінський пропагандист запевнив своїх прихильників у тому, що проєкт "Новоросія" не закінчився, а тільки починається.

Новини
"Формула Шойгу": Соловйов пригрозив Україні великим вторгненням Росії

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Навіщо нам забирати Луганськ, Донецьк? У чому сенс? Адже якщо вони з дотриманням всіх своїх інтересів і автономно будуть у складі України, то вона ніколи не буде антиросійською. Це будуть антитіла, які очистять всю країну від фашистської нечисті", – нахабно висловився Соловйов.

За його словами, легалізація псевдореспублік окупантів запустить ланцюгову реакцію і їхньому прикладу нібито послідують більшість областей України.

"Тому що тоді піднімуть голову Харків, Одеса, Дніпро. Вони почнуть голосувати, вони згадають свою історію, вони побачать, що вийшло. І в найкоротший строк не Луганськ і Донецьк будуть нашими, а вся Україна. А це значно більше, ніж Донецьк і Луганськ. І без жодного пострілу. За рахунок дипломатії і партизанських загонів", – єхидно підсумував ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • РосЗМІ поширили інформацію, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів в Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".

  • Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

  • 1 і 2 жовтня незадоволені підписанням "плану Штайнмаєра" українці вийшли на акції протесту під будівлю Офісу президента і на Майдан Незалежності.

  • 6 жовтня небайдужі українці знову влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст.

  • Учасники віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана. Вони встановили дедлайн до 14 жовтня.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
Формула Штайнмаєра
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Гребенщиков хорошо спел про соловьёва,песня вечерний мудозвон.
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Andria Viktor
Andria Viktor
А Соловьев может сосать на полусогнутых?защекин всего рассейского народа.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все дело в том что во первых особый статус это не автономия а во вторых все это только после вывода путиным своих войск и взятия полностью границы под контроль всу и выборов ))))а когда граница будет под контролем автономии не будет)))и статуса не будет мы проведем там референдум о том что статус им не нужен и все)))короче вы поняли москалики все только после взятия границы под контроль а после этого война сразу кончиться и уже ничего нужно не будет)))))
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Савченко Александр
Савченко Александр
Артеллерист Моня, вислоухий, а кто будет брать границу под контроль ? Если ВСУ, то почему до сих пор не взяли ?
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