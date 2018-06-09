ВСУ зміцнили позиції: Лавров заявив про серйозне загострення на Донбасі

Міністерство закордонних справ Росії перед зустріччю глав зовнішньополітичних відомств у "нормандському форматі", що відбудеться 11 червня, вказало на загострення ситуації на Донбасі.
"Центральною темою дискусій стане хід реалізації "Комплексу заходів із виконання Мінських угод" від 12 лютого 2015 року, а також домовленостей, досягнутих в ході зустрічей на вищому рівні в "нормандському форматі" - в Парижі 2 жовтня 2015 року і Берліні 19 жовтня 2016 р. Учасники детально обговорять ситуацію в зоні конфлікту, стан справ з виконанням сторонами - Києвом, Донецьком і Луганськом - їх зобов'язань у військовій, політичній, економіко-соціальній і гуманітарній сферах", - повідомляє прес-служба МЗС РФ.
У російському зовнішньополітичному відомстві в черговий перекинули провину на Україну за провокації на Донбасі.
"Сьогодні на південному сході України обстановка знову починає загострюватися. Так і не здійснивши процес в станиці Луганській, українські силовики інтенсивно зміцнюються в населених пунктах Золоте і Петровське. Чим ближче позиції конфліктуючих сторін один до одного, тим більша небезпека зіткнень", - поскаржилися в МЗС.
Відзначається, що глава російського відомства Сергій Лавров має намір зажадати невідкладно відновити статус-кво в н.п. Золоте і Петровське після розведення сил і засобів.
"Після відведення важкої техніки і озброєнь це стане важливим кроком у напрямку досягнення сталого режиму припинення вогню у відповідності до положень Мінських угод", - сказано в повідомленні.
У відомстві також заявили, що окрему увагу буде приділено політичним аспектам врегулювання ситуації на Донбасі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко розповів про успіх Об'єднаних сил на Донбасі.
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