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22 лютого • оновлено в 15:23
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

ВСУ отбили атаку боевиков: противник бежал, бросив своего раненого умирать

6.1т
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Сегодня, 22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе. В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия.

Новини
Изолировать от общества надо каждого, кто выступает против приема украинцев

Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого.

Чуть позже раненого удалось вытащить, он получил два пулевых ранения - одна пуля в челюсть, вторая в живот. У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен.

С нашей стороны пострадавших нет.

Воодушевленные захватом нашего наблюдательного пункта 18 февраля, подразделения 4-й бригады ВС РФ повысили боевую активность в полосе 72-й и 93-й бригад ВСУ на Бахмутской трассе. Очевидно, противник может продолжить атакующие действия на данном участке в надежде найти уязвимые места в наших боевых порядках.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
И главное как всё вовремя,хай в Сонжарахи атака на Бахмутке!.Что то много совпадений,последнее время,и к чему бы это?.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А жили, як люди, але прийшли імперці і полилася кров...
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Иванов Иван
Иванов Иван
Смерть к.ацапам !!!
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3
2 из 4 ответов | показать все
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
трахающий путина в рoт, тебе в срало.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Иванов Иван, 20 лет орку и фсьо зашкварен , в канаве прикопан , за что ? а ни за что , деньги на новый айфон зарабатывал ,
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