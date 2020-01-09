Встиг злітати у Москву? Спливли загадкові деталі про чартер Зеленського з Оману

Перетин маршрутів літака Bombardier 9H-VJN, яким президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва з Оману, а також Gulfstream G650 T7-GEM, який пов'язують із лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком, невипадковий.

Це може свідчити про те, що в Маскаті лідер України міг зустрічатися з московською делегацією, йдеться у розслідуванні texty.org.ua.

"Чартерний літак Bombardier з номером 9H-VJN прилетів до столиці Оману Маскату зі Стокгольма з посадкою у Москві практично одночасно із таємничим польотом літака Медведчука, який також був у Маскаті в той час, а саме 7 січня ввечері. Через це стає очевидним, що чартер для Зеленського був замовлений ще до катастрофи Boeing МАУ в Тегерані", – пишуть журналісти.

Чартер Зеленського з Оману

"Однак замість того, щоб після звістки про трагедію одразу полетіти з Оману ще вранці 8 січня (на той час літак вже був на місці та мав кілька годин на підготовку для польоту), Зеленський чогось чекав. Наша версія – він чекав зустрічі з кимось, хто прилетів до Оману з Москви на тому самому літаку Bombardier (9H-VJN), який потім повіз Зеленського до Києва", – пояснюють вони свої припущення.

За словами розслідувачів, лише після того, як зустріч відбулася, літак Медведчука відвіз партнерів Зеленського до Москви, а незабаром до Києва полетів і сам Зеленський на тому ж Вombardier (9H-VJN). Крім того, журналісти відновили ймовірну хронологію пересування двох літаків.

Бізнесджет Медведчука із хвостовим номером T7-GEM прилітає в Оман із Києва (посадка о 17:21 GST, 7 січня).

Бізнесджет Bombardier із номером 9H-VJN прибуває в Оман із Москви, можливо з делегацією для переговорів із Зеленським (посадка о 00:16 GST, 8 січня). Додаткова деталь на підтвердження цієї версії: згаданий літак не мав замовлень кілька днів, з 4 січня перебував у Стокгольмі. Однак 7 січня він летить до Москви, ймовірно приймає когось на борт і вже через 2 години вилітає в Оман.

Катастрофа літака МАУ між 2:00 і 3:00 GST, 8 січня.

Бізнесджет Медведчука відвозить, ймовірно, учасників зустрічі із Зеленським назад у Москву (виліт з Оману о 11:53 GST, 8 січня).

Бізнесджет Bombardier з номером 9H-VJN відвозить Зеленського до Києва (виліт із Оману о 21:03 GST, 8 січня. З моменту катастрофи Боїнга МАУ минуло близько 18 годин).

Всього для проведення такої можливої зустрічі Зеленського і делегації з Москви було майже 12 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту приземлився у Києві о 2:37 9 січня. Він повернувся з Оману тільки через добу після трагедії в Ірані.

Після приземлення на літаку під'їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito, який попрямував на Банкову і через 15 хвилин заїхав на територію Офісу президента.

Журналістка "Страни" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

Також з'явилася інформація про загадковий борту T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів в Оман і Росію.

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