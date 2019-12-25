Всім закрили роти: терористи "ДНР" влаштували "вибуховий" переполох в Макіївці

Жителі окупованої Макіївки знову відчули підземний поштовх після відновлення роботи місцевої шахти.

Як повідомив Telegram-канал "В Макіївці" з посиланням на місцевих жителів, поштовх був зафіксований близько 12 години, проте ресурси "ДНР" цю інформацію не публікують.

"Поштовхи почалися півроку тому, чітко з моменту, коли шахта почала підробіток селища. Тривають більше півроку і повністю припинялися лише на місяць, коли за наказом Пушиліна для перевірки версії з причетністю шахти на ній припинялися буропідривні роботи. Із зупинкою і поновленням вибухових робіт поштовхи припинялися і поновлювалися день в день", – сказано в повідомленні.

Терористи раніше заявляли, що "це все збіги" і причину поштовхів вони не знають. Зараз же вони відмовляються коментувати, заборонивши місцевим ресурсам піднімати цю тему.

Денис Пушилін Денис Володимирович aif.ru

Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на розділеність і військовий конфлікт на сході країни, українці готові до того, щоб стати монолітною нацією.

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