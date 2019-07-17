"Всім повний пі...": Цимбалюк влаштував потужний тролінг скандальному фільму з Путіним

Український журналіст Роман Цимбалюк розніс пропагандистський фільм Олівера Стоуна, головні ролі в якому дісталися президенту Росії Володимиру Путіну та його куму Віктору Медведчуку.

Він зазначив, що головною ідеєю замовленої Кремлем картини є спроба залякати світ ядерною війною, яка нібито почнеться, якщо Україна залишиться незалежною. Розбір маразматичних меседжів кіно Цимбалюк влаштував у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

"Можна лише здогадуватися, що Путін розповідав Стоуну. Але в кінцевому підсумку він зробив дуже цікавий висновок: по суті виходить, що якщо Захід і надалі підтримуватиме Україну, якщо Захід не відмовиться від ідеї того, що Україна може бути незалежною самостійною державою, то на нас чекає гігантське протистояння. Так, спочатку говорить Стоун або голос за кадром, що від України не залишиться каменя на камені. А я ось думаю: чому вони переживають за Україну? Адже в кінцевому підсумку все закінчиться бойовим зіткненням Росії і НАТО. Всім повний пі-пі-пі", – із сарказмом зазначає журналіст.

Крім того, він звернув увагу, що поруч зі страхітливими кадрами ядерної війни, яка спопеляє світ, у пропагандистському фільмі також демонструється нарізка бійок народних депутатів України у Верховній Раді. Цимбалюк не залишив цей факт без уваги і гостро висміяв його.

"Той, хто дивився уважно за відеорядом, звернув увагу, що всьому цьому передувала бійка українських депутатів у Верховній Раді. І тому, шановні кандидати, які стануть народними обранцями, не бийтеся у парламенті! А то ще накличете ядерну війну на нашу планету!" – сміється він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "112 Україна" мав намір показати 16 липня скандальний фільм "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine). Режисером документальної картини є одіозний американський режисер Олівер Стоун.

У стрічці нібито розповідається історія України з 2003 року, де війна з РФ на Донбасі називається "громадянською", а самого Медведчука величають "лідером опозиції". Росія зображена не як країна-агресор. Режисер дотримується винятково російської версії подій в Україні з 2014 року.

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