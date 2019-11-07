Головна Новини
7 листопада • оновлено в 19:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Всі бояться. І правильно!" Зеленський дав гучні обіцянки щодо посадок і назвав прізвища

2.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що резонансні кримінальні провадження будуть доведені до кінця.

Про це він заявив у новому інтерв'ю, наголосивши, що обіцяні посадки будуть, але до деяких справ необхідно підготуватися. Зеленський пообіцяв результати з убивств Гандзюк і Шеремета, а також у справах Майдану.

"Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, "справа Свинарчуків" є? Є. Пашинський є? Є. Микитась є? Є. Дубневич є? Є. Навіть ви бачите, у Верховній Раді за Дубневича не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке ж ставлення. І правильно бояться – воно буде таким. А далі будуть вироки цим людям, про яких я говорив", – сказав Зеленський.

Новини
"Ми залежимо від вас": Зеленський поставив НАБУ завдання щодо "посадок"

За його словами, якщо вироків не буде, то "будуть відкриті інші справи, і ніхто не буде зупинятися".

"У чому проблеми швидких посадок? Багато справ, повірте нам, є, до яких ми зрозуміли, що повинні підготуватися. Інакше ці люди будуть виходити на свободу, тому що всі ці справи розваляться в судах. Тому все буде. І зі справою Каті Гандзюк, і з Павлом Шереметом, і всі ці справи в оборонній сфері, всі вони будуть", – вказав він.

Зеленський зазначив, що "справами Майдану" займеться заступник генерального прокурора України Віктор Чумак. "Розглядалася справа шість років, і ми як суспільство не бачимо справжніх результатів цієї складної справи. Я впевнений, що будуть", – додав він.

Зеленський пообіцяв посадки

Зеленський пообіцяв посадки

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також має намір зробити висновки щодо народних депутатів від "Слуги народу" до кінця поточного року. Президент звернув увагу, що уважно стежить за "новими обличчями" в парламенті і визнав наявність певних проблем у фракції.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
29
17
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
))))) Читайте и смотрите классику. Там все ответы )))- Тебя посодют, а ты не воруй! - Семен Васильевич! Вы же у меня в доме! - Твой дом - тюрьма! - Инка, что делать? - Сухари сушить! © Берегись автомобиля
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Когда уже свинью Бpoдского посадят?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Высоко берет,чтобы не обосрался...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel