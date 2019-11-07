"Всі бояться. І правильно!" Зеленський дав гучні обіцянки щодо посадок і назвав прізвища

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що резонансні кримінальні провадження будуть доведені до кінця.

Про це він заявив у новому інтерв'ю, наголосивши, що обіцяні посадки будуть, але до деяких справ необхідно підготуватися. Зеленський пообіцяв результати з убивств Гандзюк і Шеремета, а також у справах Майдану.

"Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, "справа Свинарчуків" є? Є. Пашинський є? Є. Микитась є? Є. Дубневич є? Є. Навіть ви бачите, у Верховній Раді за Дубневича не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке ж ставлення. І правильно бояться – воно буде таким. А далі будуть вироки цим людям, про яких я говорив", – сказав Зеленський.

За його словами, якщо вироків не буде, то "будуть відкриті інші справи, і ніхто не буде зупинятися".

"У чому проблеми швидких посадок? Багато справ, повірте нам, є, до яких ми зрозуміли, що повинні підготуватися. Інакше ці люди будуть виходити на свободу, тому що всі ці справи розваляться в судах. Тому все буде. І зі справою Каті Гандзюк, і з Павлом Шереметом, і всі ці справи в оборонній сфері, всі вони будуть", – вказав він.

Зеленський зазначив, що "справами Майдану" займеться заступник генерального прокурора України Віктор Чумак. "Розглядалася справа шість років, і ми як суспільство не бачимо справжніх результатів цієї складної справи. Я впевнений, що будуть", – додав він.

Зеленський пообіцяв посадки

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також має намір зробити висновки щодо народних депутатів від "Слуги народу" до кінця поточного року. Президент звернув увагу, що уважно стежить за "новими обличчями" в парламенті і визнав наявність певних проблем у фракції.

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