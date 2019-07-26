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"Все пішло через д*пу": Соколова показала, як у "ДНР" визнали провину за МН17

21.5т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова упіймала жителів терористичної "ДНР" на визнанні того, що літак Boeing над Торезом у 2014 році збили бойовики.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона показала фрагменти коментарів учасників постановочного мітингу-реквієму, присвяченого п'ятиріччю трагедії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, дві жительки "ДНР" розповідають, що бачили, як літак падав над непідконтрольною Україні територією, і сподівалися на те, що це борт ЗСУ. Крім того, одна з жінок уточнила, що в той час терористи якраз збивали українські повітряні судна.

Соколова зазначила, що ці заяви можна використовувати як свідчення свідків злочину в Гаазькому трибуналі.

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Жителі "ДНР"

Жителі "ДНР"

Скріншот відео

"17 липня п'ять років тому над Донбасом був збитий малайзійський "Боїнг". Але винні досі займаються на татамі, забивають по 17 шайб і хваляться ще більш точними системами знищення пасажирських літаків. І все чудово, чікі-пікі, доказів немає. Але в "ДНР" вирішили сумувати і провели чергову версію "безсмертного полку" на місці трагедії", – каже Соколова.

"І задумка непогана, і посил правильний. Але "ДНР" не були би "ДНР", якби все не пішло через д*пу. Захід, організований, щоб в черговий раз переконати світ, що винні у всьому хохли, несподівано перетворився на дачу показів свідків провини Росії і "ДНР", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Роман Цимбалюк вважає, що Росія і Нідерланди, ймовірно, почали переговори про врегулювання питання про аварію Boeing 777 в липні 2014 року шляхом виплат сім'ям загиблих. Адже країна-агресор ризикує опинитися перед необхідністю визнати свою присутність на Донбасі.

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Війна на Донбасі
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Есть че нибудь на свете в чем эта не спец??
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Во дур
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Чан Джеки
Чан Джеки
цымбалюк-а если начнет выплаты то значить ее на донбассе нема.
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