Все через Зайцеву: суд виніс несподіване рішення щодо ДТП на Сумській

Справа про смертельну ДТП на Сумській була повернута апеляційною інстанцією назад у Київський районний суд міста Харкова, оскільки засуджена Алена Зайцева не встигла ознайомитися з матеріалами.

Апеляційне провадження відкрите не було. Про це повідомила прес-секретар Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко, передає MediaPort.

"Обвинуваченою Оленою Зайцевою після проголошення вироку районним судом було подано заяву про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Як встановлено судом апеляційної інстанції, в матеріалах справи є відомості про часткове ознайомлення, тільки з першим томом, у той час як справа складається з тринадцяти томів", – пояснила вона причини такого рішення.

Олена Зайцева unian.net

Нагадаємо, апеляційні скарги засуджених були автоматично розподілені на колегію суддів у складі Володимира Протасова (голова), Олени Грошевої і Вікторії Яковлєвої.

Раніше колишній адвокат Зайцевої Юлія Козир заявила, що дівчина має всі шанси виграти справу в апеляційній інстанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не залучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

Нарколог Федірко, яку розшукували кілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

Зайцева оскаржила вирок в апеляційній інстанції 22 березня.

Подав скаргу і другий фігурант Геннадій Дронов.

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