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Все через Зайцеву: суд виніс несподіване рішення щодо ДТП на Сумській

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Справа про смертельну ДТП на Сумській була повернута апеляційною інстанцією назад у Київський районний суд міста Харкова, оскільки засуджена Алена Зайцева не встигла ознайомитися з матеріалами.

Апеляційне провадження відкрите не було. Про це повідомила прес-секретар Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко, передає MediaPort.

"Обвинуваченою Оленою Зайцевою після проголошення вироку районним судом було подано заяву про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Як встановлено судом апеляційної інстанції, в матеріалах справи є відомості про часткове ознайомлення, тільки з першим томом, у той час як справа складається з тринадцяти томів", – пояснила вона причини такого рішення.

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Олена Зайцева

Олена Зайцева

unian.net

Нагадаємо, апеляційні скарги засуджених були автоматично розподілені на колегію суддів у складі Володимира Протасова (голова), Олени Грошевої і Вікторії Яковлєвої.

Раніше колишній адвокат Зайцевої Юлія Козир заявила, що дівчина має всі шанси виграти справу в апеляційній інстанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

  • Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

  • У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

  • Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не залучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

  • Нарколог Федірко, яку розшукували кілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

  • Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

  • Зайцева оскаржила вирок в апеляційній інстанції 22 березня.

  • Подав скаргу і другий фігурант Геннадій Дронов.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
Теги
ДТП ЗайцеваДронов
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
С техникой чтения у зайцевых конечно проблемы.
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