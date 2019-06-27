Все через вибори: ексмер Конотопа назвав ім'я замовника замаху на нього

Ексмер Конотопа на Сумщині Артем Семеніхін, на якого скоїли жорстокий напад, заявив, що замовником злочину став його конкурент на виборах до Верховної Ради Ігор Молоток.

Відповідне відео розмістив Семеніхін на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У спробі вбивства я звинувачую особисто Ігоря Молотка. Я вас запевняю, що зроблю все від мене залежне, щоб не допустити цього депутата до Верховної Ради. Я зроблю все для того, щоб саме моя кандидатура здобула перемогу", – сказав він.

Артем Семеніхін Скріншот з відео

За словами Семеніхіна, його хотіли позбавити можливості балотуватися в народні депутати. Він уточнив, що замах було скоєно в той же день, коли він уперше сказав, що все ж піде в Раду.

"Зваживши все, я ухвалив рішення йти самовисуванцем за 160 виборчим округом", – повідомив ексмер Конотопа.

Семеніхін також розповів про завдані ушкодження: у результаті побиття у нього діагностували кілька тріщин у черепній коробці і перелом хребця в шиї.

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