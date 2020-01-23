Врятував Порошенко: засуджений до розстрілу вбивця вийшов на свободу

У четвер, 23 січня, із Бердичівської колонії вийшов на свободу 51-річний Ігор Назаренко, якого в 1996 році засудили до розстрілу.

Як пишуть "Факти", суд Автономної республіки Крим засудив чоловіка за статтями "Вбивство, вчинене у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку" та "Шахрайство".

Відзначається, що уродженець Джезказгану (Казахстан) був одним з останніх в Україні, кого засудили до розстрілу. Але в 1996 році в нашій країні ввели мораторій на смертну кару, а в 2000 році Назаренку дали довічне ув'язнення. У 2017 році його амністував п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Назаренко був амністований ще при президенті Петра Порошенка, в 2017 році. І ось тільки зараз вийшов на свободу, відбувши 25-річний термін", – пояснила помічниця заступника міністра юстиції Олена Широківська.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумах на свободу після 14 років ув'язнення вийшов маніяк, який в 2005 році вбив двох молодих дівчат.

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