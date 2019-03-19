|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Позашляховик протаранив віз: на Волині в страшній ДТП загинув 2-річний малюк

1.5тЧитати матеріал російською

У Волинській області помер 2-річний хлопчик, який майже тиждень тому постраждав у ДТП за участю позашляховика і підводи.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП Волині, після аварії малюка разом із матір'ю госпіталізували. Майже тиждень медики боролися за життя дитини, проте травми виявилися несумісні з життям і 18 березня хлопчика не стало.

Аварія трапилась у с. Сокиричі Ківерцівського району. Toyota Land Cruiser під керуванням 37-річного чоловіка врізалася у підводу, яка виїжджала з другорядної дороги.

Авто влетіло у підводу

Авто влетіло у підводу

Новини
Стало відомо, хто напав на відомого лікаря у Києві

За даними поліції, візник не надав водієві авто перевагу в русі.

"На сьогоднішній день слідчі змінили правову кваліфікацію ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) з ч. 1 на ч. 2", – відзначили в прес-службі. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Позашляховик Tyoyota Land Cruiser

Позашляховик Tyoyota Land Cruiser

Місце події

Місце події

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Яблунівка Макарівського району Київської області водій ВАЗа на швидкості в'їхав у дерево. У результаті загинули п'ятеро людей у віці 16-27 років.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаЛуцьк
Теги
ДТПавтокриміналНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки