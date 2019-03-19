Позашляховик протаранив віз: на Волині в страшній ДТП загинув 2-річний малюк

У Волинській області помер 2-річний хлопчик, який майже тиждень тому постраждав у ДТП за участю позашляховика і підводи.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП Волині, після аварії малюка разом із матір'ю госпіталізували. Майже тиждень медики боролися за життя дитини, проте травми виявилися несумісні з життям і 18 березня хлопчика не стало.

Аварія трапилась у с. Сокиричі Ківерцівського району. Toyota Land Cruiser під керуванням 37-річного чоловіка врізалася у підводу, яка виїжджала з другорядної дороги.

Авто влетіло у підводу

За даними поліції, візник не надав водієві авто перевагу в русі.

"На сьогоднішній день слідчі змінили правову кваліфікацію ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) з ч. 1 на ч. 2", – відзначили в прес-службі. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Позашляховик Tyoyota Land Cruiser

Місце події Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Яблунівка Макарівського району Київської області водій ВАЗа на швидкості в'їхав у дерево. У результаті загинули п'ятеро людей у віці 16-27 років.

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