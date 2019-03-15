Впала в кому: в Одесі п'ятикласники по-звірячому побили школярку

У школі №107 в Одесі однокласники побили м'ячем ученицю п'ятого класу, після чого вона впала в кому.

За словами очевидців, на уроці фізкультури над жертвою знущалися хлопчики, кидаючи їй у голову м'яч. Після чергового удару вона втратила свідомість, а отямилася уже в реанімації, пізно ввечері, пише місцеве видання Oblvesti.

Батьки дівчинки стверджують, що неодноразово зверталися до класного керівника з проханням вплинути на ситуацію, що склалася, і припинити знущання. Однак ніяких дій ті не зробили.

Постраждала дівчинка Oblvesti

Керівник міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич заявила, що знає про цю ситуацію і планує навідатися у школу разом із правоохоронними органами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській області в школі №6 міста Куп'янськ двоє восьмикласників жорстоко побили учня 6 класу. Хлопчик потрапив у лікарню, в дитини виявили черепно-мозкову травму.

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