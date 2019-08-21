"Вони були всюди!" Аброськін розповів, хто допоміг Росії захопити Крим

Російській Федерації вдалося окупувати Крим завдяки підтримці "злодіїв в законі".

Про це в Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, зазначивши, що лідери злочинних угруповань діяли в той час на всій території півострова.

"Чому їм це вдалося? Тому що вони були скрізь: у Верховній Раді АРК, уряді, правоохоронних органах АР Крим. "Злодії в законі" і лідери злочинних угруповань зараз зміцнили свої позиції - вони активно беруть участь у всіх процесах життєдіяльності країни, їх представники останнім часом інтегрувалися в усі владні і правоохоронні структури нашої країни", - написав він.

Facebook Аброськіна

"Це вже не "злодії" минулого століття, це керівники мафіозних кланів, сфера їх злочинного впливу поширюється від контролю за збором грошей, отриманих злочинцями за вчинення звичайних розбійних нападів, заволодінь автомобілями, і до контролю в сфері енергетики, видобутку природних ресурсів нашої країни" , - додав Аброськін.

За його словами, Євросоюз, США, Великобританія закрили двері для "злодіїв в законі" і лідерів злочинних угруповань.

"Навіть Росія посилила відповідальність і тільки Україна залишається їх останнім європейським "форпостом-притулком", країною, де вільно себе почувають "злодії в законі". Кількість, тих, хто прибувають з РФ та інших пострадянських країн, з кожним роком збільшуються, і це вже загроза для національної безпеки нашої країни", - підкреслив Аброськін.

Він зазначив, що для боротьби з цим злочинним світом потрібен відповідний закон.

"Я сподіваюся, що новий склад ВР України ухвалить закон, посилить відповідальність і завдяки цьому "злодії в законі", лідери злочинних угруповань будуть всілякими шляхами уникати нашої країни", - підсумував правоохоронець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовці зі складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії брали участь в операції по захопленню Криму.

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