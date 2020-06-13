Волонтери нагадали останні найгучніші фейки Росії про ЗСУ

Впродовж останніх кількох місяців російські терористи "Л/ДНР" та їхні пропагандисти активно поширювали в інформаційному просторі недолугі фейки про захисників України на Донбасі.

Зокрема, вони стосувалися вигаданих історій про зґвалтування, про пандемію коронавірусу, про буцімто розкол у лавах ЗСУ тощо. Волонтерський фонд "Повернися живим" на своєму сайті опублікував добірку найгучніших інформаційних вкидів бойовиків та їх прибічників.

"Зґвалтування" американської журналістки

16 травня на пропагандистських ресурсах з’явилася інформація про те, що у зоні проведення ООС було буцімто зґвалтовано фотографиню американського інформагентства "POLARIS" Дженніфер Туєру Блатті.

Фейк про "зґвалтування журналістки" savelife.in.ua

Крім того, терористи заявили, що після цього фотографиню та її водія військові привезли до Трьохізбенки, де "збиралися інсценувати їхню загибель в результаті мінометного обстрілу або вибуху".

Дженн Блатті дійсно багато працювала на сході України та навіть зробила виставку з фотографіями українських захисників. Її добре знають у спільності військових, волонтерів та журналістів.

Через кілька годин після розповсюдження фейкової інформації жінка опублікувала спростування на своїй сторінці у Facebook.

"Ця інформація – повна нісенітниця. Якщо сказати словами президента США – це фейкові новини. Я не була в зоні бойових дій на Донбасі місяцями. А всі українські солдати, з якими я працювала, зіркові солдати", – написала кореспондентка.

Спростування фейку про "зґвалтування журналістки" savelife.in.ua

"Бійки" українських військових

Того ж таки 16 травня ворожі пропагандистські "медіа" розповсюдили інформацію від так званого представника "народної міліції "ЛНР" Якова Осадчого. На відео "брифінгу" він розповідав про нібито декілька "бійок", які трапилися між українськими військовими 9 травня. Свої слова терорист спробував "підтвердити" фотографіями учасників інцидентів.

Фейк про бійки у лавах ЗСУ та небойові втрати захисників України savelife.in.ua

На одній з них фігурує світлина вигаданого "майора Суприкіна". Насправді ж на ній зображено майора ССО Андрія Супрігана. Він трагічно загинув 13 травня під час військових навчань на Донеччині – при відпрацьовуванні десантування у воду.

Андрій був досвідченим військовим, виконував бойові завдання у багатьох гарячих точках на Луганщині та Донеччині, зокрема, у Дебальцевому, Водяному, Широкиному, Кутейниковому та на ворожій території за лінією розмежування. У 2015 та 2016 роках був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III ступеня та II ступеня.

Фейк про бійки у лавах ЗСУ та небойові втрати захисників України savelife.in.ua

У тому ж відео "народного міліціянта" розповідається ще про одну "бійку" між військовими 30-ї ОМБр. На ілюстрації – фотографії з нібито цієї події.

Насправді це – скріншот з відео, яке знімали російські бойовики. Тоді до полону терористів потрапив військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади Роман Фурсов (Героя зрештою звільнили, обмінявши, в кінці грудня 2019 року). Це трапилося на Луганщині 23 листопада 2017 року. Відзначимо, що тоді зазначене відео у мережі розмістили самі бойовики.

Фейк про бійки у лавах ЗСУ та небойові втрати захисників України savelife.in.ua

Коронавірус та КПВВ

Для створення інфоприводу про нібито жахливі порушення з боку України окупанти вирішили використати нагнітання довкола теми пандемії коронавірусу та роботи контрольно-пропускних пунктів на Донбасі.

"Останнім часом в соціальних мережах дедалі частіше зустрічається інформація про відкриття контрольно-пропускних пунктів між "ДНР" і Україною. Звертаємо увагу, що такі повідомлення не що інакше, як провокація, покликана дестабілізувати обстановку в "ДНР". Відкрити "кордон" в односторонньому порядку неможливо", – йшлося 10 червня в одному із матеріалів пропагандистського майданчика окупантів.

Також псевдомедіа стверджувало про спалах коронавірусу у вільному Слов’янську та "лише 235 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію" на окупованій частині Донеччини.

Фейк про коронавірус та КПВВ savelife.in.ua

Насправді ж 10 червня у штабі ООС повідомили, що, зважаючи на чергове пом’якшення карантину в Україні та враховуючи численні звернення громадян, які хочуть перетнути лінію розмежування, об 11-й годині розпочато пропуск через КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська".

"Загалом на КПВВ прибуло понад 100 громадян, серед яких значна кількість людей похилого віку та дітей. З 11:00 до 14:00, у вищевказаних КПВВ прикордонники оформили та пропустили більше десяти осіб, які мали намір потрапити на тимчасово окуповану територію України. Однак, протримавши їх декілька годин перед своїми блокпостами, російські найманці без пояснення причин повернули цих громадян на контрольовану урядом України територію", – йдеться у повідомленні.

Фейки Росії про ЗСУ

Водночас, цивільні громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, взагалі стали заручниками російських військ та їх маріонеткових адміністрацій.

"11 червня через КПВВ "Станиця Луганська" українськими прикордонниками було пропущено п’ятеро осіб, а через КПВВ "Мар’їнка" – один транспортний засіб з двома пасажирами. Окупанти, змусивши людей кілька годин очікувати під палючим сонцем, без пояснення причин цинічно відмовили їм у в’їзді", – повідомляли у штабі ООС.

"Окупанти фактично заблокували роботу гуманітарних коридорів. Так, понад 10 громадян, які спробували перетнути лінію розмежування, були зупинені озброєними російськими найманцями, та, даремно прочекавши кілька годин перед протитанковими загородженнями, вимушено повернулися назад", – розповіли захисники України.

Провокації із ОБСЄ

Терористи продовжують робити все, аби не допустити на окуповані території представників міжнародних організацій, і, відповідно, зробити так, аби ті не бачили "зайвого". Наприклад, спостерігачі ОБСЄ заявили, що, перебуваючи на окупованій частині Луганської області, стали свідками вибуху неподалік від них.

"29 травня, перебуваючи на блокпості збройних формувань орієнтовно за 1,7 км на південний захід від населеного пункту Молодіжне, патруль СММ у складі п’яти співробітників на двох автомобілях чув вибух невизначеного походження приблизно за 100 м на південно-південний захід. Після цього член патруля Місії, який стояв ззовні, відчув ударну хвилю, а члени збройних формувань сховалися в укритті. Команда СММ негайно залишила цей район", – йшлося у звіті ОБСЄ.

Одразу після цього на шпальтах російського видання з'явилася обурлива стаття про атаку патрулів ОБСЄ на Донбасі. Загарбники всіляко натякали, що це нібито скоїли Об'єднані сили.

Маніпулювання даними про ОБСЄ, патрулі якої терористи не пускають в ОРДЛО savelife.in.ua

"Російські бойовики на Донбасі вчергове засвідчили, що меж їхньої фантазії у спробах дискредитувати Україну немає. Цього разу задум був спрямований на подолання двох завдань: по-перше, звинуватити ЗСУ у порушенні Мінських домовленостей, по-друге, налякати спостерігачів ОБСЄ так, щоб у майбутньому вони навіть не думали переміщатись поблизу лінії розмежування", – розповів інформатор у Силах спеціальних операцій.

"Окрім пропагандистів "ЛНР", ніхто не зміг визначити ані тип застосованого озброєння, ані напрямок вогню. Ніхто не зміг підтвердити, що то був "прихід" боєприпасу, а не спрацювання встановленого бойовиками заздалегідь заряду. Так навіщо російські ЗМІ назвали підрив невідомого заряду поблизу блокпосту "ЛНР": "Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на блокпості "ЛНР"?" – задався питанням захисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник постпреда Росії при ООН в Женеві (Швейцарія) Олександр Алімов опублікував в мережі фейкове фото нібито із загиблою на Донбасі дівчинкою. Насправді ж на світлині – Анастасія Луцишина із російського Уссурійська, яку в 2013 році убив таксист.

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