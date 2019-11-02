Водії "п’яні в мотлох": з'явилися деталі і фото масштабної ДТП у Києві

Водія, з чиєї вини вранці 2 листопада в Святошнському районі Києва трапилася масштабна ДТП з шістьма автомобілями, були в нетверезому стані. Водночас двоє учасників аварії втекли з місця події до приїзду швидкої та поліції.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook. Інцидент виник на Брест-Литовському шосе, що пролягає від проспекту Перемоги до вулиці Бударіна (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Тарантіно відпочиває. О 2-й годині ночі водій Mercedes S-class п’яний у мотлох в'їжджає у Mercedes Viano, після чого накидається з кулаками на водія Viano, мовляв, чого так повільно їздиш. Далі кидає свій S-class на узбіччі. Водії Renault і Volkswagen зупиняються, щоб запобігти бійці, і в цей момент на швидкості в них влітає BMW 3 серії", — зазначає автор допису Роман Олександрович.

У Києві трапилася масштабна ДТП за шістьма автомобілями "Інформатор"

За його словами, водій BMW теж був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він кинув своє авто на узбіччі, сів у таксі і поїхав геть.

Водночас поліцейські, які прибули на місце ДТП, довго не могли знайти її винуватців.

Інцидент виник на Брест-Литовському шосе, що пролягає від проспекту Перемоги до вулиці Бударіна "Інформатор"

"З 2-ї години ночі і до 7 ранку. Затор — жах. Підсумок: розбиті 5 авто, винних немає! Гелловін вдався", — іронічно підкреслили в дописі.

Поліцейські, які прибули на місце ДТП, довго не могли знайти її винуватців "Інформатор"

За даними "Інформатора", інциденти відбулися приблизно з 1:30 до 02:00 години.

"Брест-Литовським шосе у бік центру Києва рухався Mercedes Viano, а за ним на високій швидкості на "лисій" гумі летів Mercedes W220. Другого почало заносити і він врізався у першого, а потім у відбійник", — прокоментував один із учасників події.

Mercedes W220 почало заносити і він врізався в Mercedes Viano, а потім у відбійник "Інформатор"

Далі події розгорталися так: через декілька хвилин, на проміжку дороги між W220 і Viano, за невідомих обставин BMW зіткнувся із Renault. Останнє авто "наздогнав" мінівен, а BMW влетів у відбійник.

За невідомих обставин зіткнулися BMW та Renault "Інформатор"

"Інформатор"

Минуло ще декілька хвилин, як, проїжджаючи повз це ДТП із чотирьох автомобілів, також зіткнулися Volkswagen і ще одне Renault. В останньому зіткненні авто відбулися легкими ушкодженнями.

Не всі авто відбулися легкими ушкодженнями "Інформатор"

Усім водіям надали першу медичну допомогти лікарі швидкої, від госпіталізації ті відмовилися. Але ось у спілкуванні з поліцією вони довго не могли пояснити, що саме трапилося, зазначаючи, що відбулися одразу три різні аварії.

За словами учасників інциденту, трапилися одразу три різні аварії "Інформатор"

Пізніше власники Mercedes W220 і BMW взагалі непомітно покинули місце події. Їхнє місцеперебування поки невідомо. Але інші учасники інциденту і його очевидці стверджують, що водій W220 був дуже п'яний, а швидкість його авто перевищувала 130 км за годину.

На Брес-Литовському шосе перекрили дві смуги руху "Інформатор"

На місці ДТП працювали дві карети швидкої допомоги "Інформатор"

Зазначається, що у зв'язку з ДТП на Брес-Литовському шосе перекрили дві смуги руху. На місці працювали дві карети швидкої допомоги, три патрулі поліцейських і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватці масштабної аварії встановлюються.

Деталі й винуватці масштабної аварії встановлюються "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва 2 листопада трапилася ДТП із великою кількістю авто. Аварія відбулася на проспекті Перемоги, біля станції метро "Житомирська". Судячи з ролика, опублікованого в соцмережах, у ДТП потрапило сім автомобілів. Інформація про причини аварії та постраждалих не повідомлялася.

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