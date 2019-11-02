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2 листопада • оновлено в 13:23
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Водії "п’яні в мотлох": з'явилися деталі і фото масштабної ДТП у Києві

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Водія, з чиєї вини вранці 2 листопада в Святошнському районі Києва трапилася масштабна ДТП з шістьма автомобілями, були в нетверезому стані. Водночас двоє учасників аварії втекли з місця події до приїзду швидкої та поліції.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook. Інцидент виник на Брест-Литовському шосе, що пролягає від проспекту Перемоги до вулиці Бударіна (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Тарантіно відпочиває. О 2-й годині ночі водій Mercedes S-class п’яний у мотлох в'їжджає у Mercedes Viano, після чого накидається з кулаками на водія Viano, мовляв, чого так повільно їздиш. Далі кидає свій S-class на узбіччі. Водії Renault і Volkswagen зупиняються, щоб запобігти бійці, і в цей момент на швидкості в них влітає BMW 3 серії", — зазначає автор допису Роман Олександрович.

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У Києві трапилася масштабна ДТП за шістьма автомобілями

У Києві трапилася масштабна ДТП за шістьма автомобілями

"Інформатор"

За його словами, водій BMW теж був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він кинув своє авто на узбіччі, сів у таксі і поїхав геть.

Водночас поліцейські, які прибули на місце ДТП, довго не могли знайти її винуватців.

Інцидент виник на Брест-Литовському шосе, що пролягає від проспекту Перемоги до вулиці Бударіна

Інцидент виник на Брест-Литовському шосе, що пролягає від проспекту Перемоги до вулиці Бударіна

"Інформатор"

"З 2-ї години ночі і до 7 ранку. Затор — жах. Підсумок: розбиті 5 авто, винних немає! Гелловін вдався", — іронічно підкреслили в дописі.

Поліцейські, які прибули на місце ДТП, довго не могли знайти її винуватців

Поліцейські, які прибули на місце ДТП, довго не могли знайти її винуватців

"Інформатор"

За даними "Інформатора", інциденти відбулися приблизно з 1:30 до 02:00 години.

"Брест-Литовським шосе у бік центру Києва рухався Mercedes Viano, а за ним на високій швидкості на "лисій" гумі летів Mercedes W220. Другого почало заносити і він врізався у першого, а потім у відбійник", — прокоментував один із учасників події.

Mercedes W220 почало заносити і він врізався в Mercedes Viano, а потім у відбійник

Mercedes W220 почало заносити і він врізався в Mercedes Viano, а потім у відбійник

"Інформатор"

Далі події розгорталися так: через декілька хвилин, на проміжку дороги між W220 і Viano, за невідомих обставин BMW зіткнувся із Renault. Останнє авто "наздогнав" мінівен, а BMW влетів у відбійник.

За невідомих обставин зіткнулися BMW та Renault

За невідомих обставин зіткнулися BMW та Renault

"Інформатор"

Водії "п’яні в мотлох": з'явилися деталі і фото масштабної ДТП у Києві

"Інформатор"

Минуло ще декілька хвилин, як, проїжджаючи повз це ДТП із чотирьох автомобілів, також зіткнулися Volkswagen і ще одне Renault. В останньому зіткненні авто відбулися легкими ушкодженнями.

Не всі авто відбулися легкими ушкодженнями

Не всі авто відбулися легкими ушкодженнями

"Інформатор"

Усім водіям надали першу медичну допомогти лікарі швидкої, від госпіталізації ті відмовилися. Але ось у спілкуванні з поліцією вони довго не могли пояснити, що саме трапилося, зазначаючи, що відбулися одразу три різні аварії.

За словами учасників інциденту, трапилися одразу три різні аварії

За словами учасників інциденту, трапилися одразу три різні аварії

"Інформатор"

Пізніше власники Mercedes W220 і BMW взагалі непомітно покинули місце події. Їхнє місцеперебування поки невідомо. Але інші учасники інциденту і його очевидці стверджують, що водій W220 був дуже п'яний, а швидкість його авто перевищувала 130 км за годину.

На Брес-Литовському шосе перекрили дві смуги руху

На Брес-Литовському шосе перекрили дві смуги руху

"Інформатор"

На місці ДТП працювали дві карети швидкої допомоги

На місці ДТП працювали дві карети швидкої допомоги

"Інформатор"

Зазначається, що у зв'язку з ДТП на Брес-Литовському шосе перекрили дві смуги руху. На місці працювали дві карети швидкої допомоги, три патрулі поліцейських і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватці масштабної аварії встановлюються.

Деталі й винуватці масштабної аварії встановлюються

Деталі й винуватці масштабної аварії встановлюються

"Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва 2 листопада трапилася ДТП із великою кількістю авто. Аварія відбулася на проспекті Перемоги, біля станції метро "Житомирська". Судячи з ролика, опублікованого в соцмережах, у ДТП потрапило сім автомобілів. Інформація про причини аварії та постраждалих не повідомлялася.

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Теми
ДТП в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
аварія ДТП
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