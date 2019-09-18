Головна Новини
18 вересня • оновлено в 11:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вода за графіком: у засихаючому Криму трапилася нова НП

1.8т Читати матеріал російською

В анексованому Криму, у низці сіл Сімферопольського і Бахчисарайського районів, а також на багатьох вулицях Сімферополя з 27 до 30 вересня буде відсутнє водопостачання.

Причиною стали роботи з перебудови мереж холодного водопостачання. Про це повідомило на своїй сторінці у Facebook підприємство окупантів "Вода Криму".

У деяких місцях воду в ці дні подаватимуть за графіком.

Новини
Санкції проміняють на Крим? Чи зможе Путін ''зламати'' Зеленського

Проблеми з водою в Криму

Проблеми з водою в Криму

"24"

"Перебої з водою пов'язані з перебудовуванням мереж холодного водопостачання, які ведуться біля села Приятне Свідання у Бахчисарайському районі. Роботи проходять у рамках реалізації об'єкта федеральної цільової програми "Будівництво автомобільної дороги "Таврида", – зазначено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звана влада анексованого Криму заявила про бажання почати переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
9
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Так у них майже з усіх боків море. Нехай п'ють,скільки влізе.гигиги...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
70rus xxx
70rus xxx
Ну,вода по графику у киевлян не новость.А Измаил как,так и пользуются водой,что вместе с фекалиями в краниках бежит?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel