Вода за графіком: у засихаючому Криму трапилася нова НП

В анексованому Криму, у низці сіл Сімферопольського і Бахчисарайського районів, а також на багатьох вулицях Сімферополя з 27 до 30 вересня буде відсутнє водопостачання.

Причиною стали роботи з перебудови мереж холодного водопостачання. Про це повідомило на своїй сторінці у Facebook підприємство окупантів "Вода Криму".

У деяких місцях воду в ці дні подаватимуть за графіком.

Проблеми з водою в Криму "24"

"Перебої з водою пов'язані з перебудовуванням мереж холодного водопостачання, які ведуться біля села Приятне Свідання у Бахчисарайському районі. Роботи проходять у рамках реалізації об'єкта федеральної цільової програми "Будівництво автомобільної дороги "Таврида", – зазначено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звана влада анексованого Криму заявила про бажання почати переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

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