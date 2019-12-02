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3 грудня • оновлено в 06:47
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Вніс 70 млн грн: "король контрабанди", якого шукав Зеленський, вийшов із СІЗО

13.9т
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У понеділок, 2 грудня, "король контрабанди" з Одеси Вадим Альперін, якого підозрюють у махінаціях на митниці, вніс 70 млн грн застави і вийшов із СІЗО.

Про це повідомляє "Слово і діло". Інформацію також підтвердив у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Під заставу в розмірі 18 млн грн вийшов на свободу також затриманий Олег Себов, якого називають "правою рукою" Альперіна.

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Нагадаємо, 29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперіна під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн грн.

Альперін вийшов із СІЗО, заплативши 70 млн грн

Альперін вийшов із СІЗО, заплативши 70 млн грн

РБК-Україна

Примітно, що перед цим президент Володимир Зеленський похвалив детективів НАБУ за затримання "короля контрабанди", заявивши, що вони зробили подарунок усій країні.

Вніс 70 млн грн: "король контрабанди", якого шукав Зеленський, вийшов із СІЗО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Контрабанда в Україні
Особа
Вадим Альперін
Місце
Україна
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De Paco Viro
De Paco Viro
Кто бы сомневался!
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Waix Alex
Waix Alex
Высшую меру наказания!
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну они и им-бы! таких бан-дитов выпустили под залог!!!! КЛОУНЫ!!!
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