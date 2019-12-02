Вніс 70 млн грн: "король контрабанди", якого шукав Зеленський, вийшов із СІЗО

У понеділок, 2 грудня, "король контрабанди" з Одеси Вадим Альперін, якого підозрюють у махінаціях на митниці, вніс 70 млн грн застави і вийшов із СІЗО.
Про це повідомляє "Слово і діло". Інформацію також підтвердив у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук.
Під заставу в розмірі 18 млн грн вийшов на свободу також затриманий Олег Себов, якого називають "правою рукою" Альперіна.
Нагадаємо, 29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперіна під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн грн.
Альперін вийшов із СІЗО, заплативши 70 млн грн
РБК-Україна
Примітно, що перед цим президент Володимир Зеленський похвалив детективів НАБУ за затримання "короля контрабанди", заявивши, що вони зробили подарунок усій країні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
заступника голови Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського 26 листопада разом із майже десятком осіб затримали працівники НАБУ у "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперіна впіймати не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом із чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. Відколи Передерій обійняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 року Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою у дачі хабара працівнику Національного антикорупційного бюро у розмірі $800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, однак незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальського докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні "короля контрабанди" Альперіна.
На таку заяву Зеленського відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Уже вранці 27 листопада з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тупальському та ще дев'ятьом особам.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Контрабанда в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".