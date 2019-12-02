Вніс 70 млн грн: "король контрабанди", якого шукав Зеленський, вийшов із СІЗО

У понеділок, 2 грудня, "король контрабанди" з Одеси Вадим Альперін, якого підозрюють у махінаціях на митниці, вніс 70 млн грн застави і вийшов із СІЗО.

Про це повідомляє "Слово і діло". Інформацію також підтвердив у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Під заставу в розмірі 18 млн грн вийшов на свободу також затриманий Олег Себов, якого називають "правою рукою" Альперіна.

Нагадаємо, 29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперіна під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн грн.

Альперін вийшов із СІЗО, заплативши 70 млн грн РБК-Україна

Примітно, що перед цим президент Володимир Зеленський похвалив детективів НАБУ за затримання "короля контрабанди", заявивши, що вони зробили подарунок усій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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