ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що ВМС України відкрили вогонь для зупинки іноземного судна-порушника з Танзанії.

Ця подія дійсно відбулося, проте це сталося в територіальних водах України рік тому. Про подію нагадали на офіційній Facebook-сторінці Військово-морських сил країни, супроводивши пост хештегами #ВМСУкраїниДеньЗаДнем та #ВідроджуємоРазомІсторіюВМС

Повідомлення поширили багато українських ЗМІ, а також із задоволенням підхопили російські ресурси, при цьому упустивши, що інцидент датується 31 грудня 2017 —1 січня 2018 року.

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Наприклад, "РИА Новости" опублікувало цю інформацію, повідомивши: "1 січня Військово-морськими силами України у взаємодії з Військовою контррозвідкою Служби безпеки України та Державною прикордонною службою попереджено спробу контрабанди морем". Про який саме рік йдеться, росіяни не уточнили.

Відзначимо, судно-порушник було виявлено технічними засобами спостереження на траверзі нп Курортне в межах територіальних вод України. На виклик воно не відповідало, тому ракетний катер "Прилуки" почав його переслідування, проте судно-порушник вимоги зупинитися не виконало.

З метою примусу до припинення протиправних дій ракетний катер "Прилуки" відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки по курсу судна, яке було зупинено і відконвойоване в порт Одеса.

ЗМІ: "ВМС України відкрів вогонь Задля зупинки іноземного судна-порушника з Танзанії"



Ця Подія за 2017-2018 рік, а не нова новина!



ВМСУ просто опублікувалі стару новину: https://t.co/CfP4EpYkuC



Про Цю новину ще на качана 2018 року: https://t.co/JREBQ5f8yt pic.twitter.com/afQPuXSZau - Мілітарній портал (@mil_in_ua) 1 січня 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на росТБ видали фейк про епідемію ''нацизму'' в ЗСУ — вони заявили, що воїни Збройних сил масово стали сповідувати цю ідеологію.