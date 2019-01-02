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ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді

2.4тЧитати матеріал російською

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що ВМС України відкрили вогонь для зупинки іноземного судна-порушника з Танзанії.

Ця подія дійсно відбулося, проте це сталося в територіальних водах України рік тому. Про подію нагадали на офіційній Facebook-сторінці Військово-морських сил країни, супроводивши пост хештегами #ВМСУкраїниДеньЗаДнем та #ВідроджуємоРазомІсторіюВМС

Повідомлення поширили багато українських ЗМІ, а також із задоволенням підхопили російські ресурси, при цьому упустивши, що інцидент датується 31 грудня 2017 —1 січня 2018 року.

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ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді

ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Наприклад, "РИА Новости" опублікувало цю інформацію, повідомивши: "1 січня Військово-морськими силами України у взаємодії з Військовою контррозвідкою Служби безпеки України та Державною прикордонною службою попереджено спробу контрабанди морем". Про який саме рік йдеться, росіяни не уточнили.

ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді
ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді
ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді
ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді
ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді
ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що відбулося насправді
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Відзначимо, судно-порушник було виявлено технічними засобами спостереження на траверзі нп Курортне в межах територіальних вод України. На виклик воно не відповідало, тому ракетний катер "Прилуки" почав його переслідування, проте судно-порушник вимоги зупинитися не виконало.

З метою примусу до припинення протиправних дій ракетний катер "Прилуки" відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки по курсу судна, яке було зупинено і відконвойоване в порт Одеса.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на росТБ видали фейк про епідемію ''нацизму'' в ЗСУ — вони заявили, що воїни Збройних сил масово стали сповідувати цю ідеологію.

Читайте всі новини по темі "Фейки російських ЗМІ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Фейки російських ЗМІросійська пропагандаЗагострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
ЗМІВійськово-морські сили УкраїниВМС УкраїниЧорне морефейкиРосія
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Судно где нацисты, что с экипажем? К этим животным запрещен въезд журналистам.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Опять криво въехали,как с "мощным" ответом юлы Луценко на рос.санкции и арестом судна.Теперь опмазывпются,что это было год назад)
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