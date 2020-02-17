"Вливають в мозок отруту": окупанти в Криму попалися на зомбуванні дітей

В окупованому Росією Криму провели дитяче свято, присвячене російському "Дню захисника вітчизни".
Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday & Крим25%, опублікувавши відповідне фото.
"Концерт приурочений до святкування "Дня захисника вітчизни" організованому ВВПОД ЮнАрмія м.Севастополя". Ні хвилини без вливання в дитячий мозок російської отрути", – йдеться в повідомленні.
Військове свято для дітей в Криму
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
На фото показані діти, яких одягнули у військову форму. Також хлопчикам вручили грамоти, присвячені "Дню захисника".
Військове свято для дітей в Криму
Twitter RoksolanaToday & Крим25%
Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму окупанти продовжили зомбувати дітей, одягнувши їх на черговий захід в форму Збройних сил Росії.
Раніше в мережі з'явилися чергові фотодокази зомбування військовою пропагандою дітей у тимчасово окупованому Криму.
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