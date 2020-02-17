Головна Новини
18 лютого • оновлено в 02:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Вливають в мозок отруту": окупанти в Криму попалися на зомбуванні дітей

1.2т
Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму провели дитяче свято, присвячене російському "Дню захисника вітчизни".

Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday & Крим25%, опублікувавши відповідне фото.

"Концерт приурочений до святкування "Дня захисника вітчизни" організованому ВВПОД ЮнАрмія м.Севастополя". Ні хвилини без вливання в дитячий мозок російської отрути", – йдеться в повідомленні.

Військове свято для дітей в Криму

Військове свято для дітей в Криму

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

На фото показані діти, яких одягнули у військову форму. Також хлопчикам вручили грамоти, присвячені "Дню захисника".

Військове свято для дітей в Криму

Військове свято для дітей в Криму

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму окупанти продовжили зомбувати дітей, одягнувши їх на черговий захід в форму Збройних сил Росії.

Раніше в мережі з'явилися чергові фотодокази зомбування військовою пропагандою дітей у тимчасово окупованому Криму.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Тег
пропаганда
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
это для лoхлов ? у которых в дет.лагepях хлoпчики кричaт фaшиcтские лoзунги, а перед ними имитиpуют перeрeзание гoрла ,c фонтаном кpoви, крутые кыборги вcу... ))) рaгyли, дай бог вам yма, хоть малeха ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Junio Van, не надо им ума, России конкуренты не нужны. Пусть останется как есть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
руденко владимир
руденко владимир
Гады! Зомбируют мальчиков... Грамоты понимаешь в день защитника отечества... Нет, бы радужные флажки им раздать,
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги