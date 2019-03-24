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Влаштував гонки з Porsche: в Одесі сталася смертельна ДТП із мажором. Фото 18+

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В Одесі на проспекті Шевченка автомобіль BMW X6 врізався в припарковану машину, потім влетів у стовп і загорівся.

У результаті ДТП, як інформує прес-служба обласної поліції, 33-річна пасажирка машини загинула на місці. 22-річний водій був доставлений у реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер.

За інформацією "Думской", аварія стала результатом гонки, яку влаштував водій BMW з автомобілем Porsche.

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Влаштував гонки з Porsche: в Одесі сталася смертельна ДТП із мажором. Фото 18+

7kanal.com.ua

Влаштував гонки з Porsche: в Одесі сталася смертельна ДТП із мажором. Фото 18+

7kanal.com.ua

Видання пише, що за кермом BMW був Шаміль Гаджиєв — син місцевого підприємця Газанфара Гаджиєва і брат чемпіона світу з боксу Раміля Гаджиєва. Молодий чоловік був відомим любителем швидкісної їзди. Загибла пасажирка — Вікторія Кравченко, дочка колишнього власника одеського готелю "Моцарт".

Шаміль Гаджиєв

Шаміль Гаджиєв

Соцмережі

Авто, що розбилося в аварії

Авто, що розбилося в аварії

dumskaya.net

Вікторія Кравченко

Вікторія Кравченко

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Уточнюється, що ДТП сталася 24 березня близько 01:00. За попередньою інформацією, Гаджиєв не впорався з керуванням.

Від удару автомобіль загорівся, його розірвало на дві частини, а сам стовп звалився на дерево. До прибуття поліції та рятувальників вогонь гасили інші водії за допомогою вогнегасників.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Влаштував гонки з Porsche: в Одесі сталася смертельна ДТП із мажором. Фото 18+

dumskaya.net

Влаштував гонки з Porsche: в Одесі сталася смертельна ДТП із мажором. Фото 18+

dumskaya.net

Влаштував гонки з Porsche: в Одесі сталася смертельна ДТП із мажором. Фото 18+

dumskaya.net

На місце аварії друзі та знайомі загиблих принесли квіти

На місце аварії друзі та знайомі загиблих принесли квіти

Як писав OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва ввечері 22 березня водій елітного спорткара влаштував стрілянину. Це сталося під час суперечки через влаштовану ДТП.

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Тема
ДТП
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТП в Одесіфотографиивидеомажори
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