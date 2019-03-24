Влаштував гонки з Porsche: в Одесі сталася смертельна ДТП із мажором. Фото 18+

В Одесі на проспекті Шевченка автомобіль BMW X6 врізався в припарковану машину, потім влетів у стовп і загорівся.
У результаті ДТП, як інформує прес-служба обласної поліції, 33-річна пасажирка машини загинула на місці. 22-річний водій був доставлений у реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер.
За інформацією "Думской", аварія стала результатом гонки, яку влаштував водій BMW з автомобілем Porsche.
7kanal.com.ua
7kanal.com.ua
Видання пише, що за кермом BMW був Шаміль Гаджиєв — син місцевого підприємця Газанфара Гаджиєва і брат чемпіона світу з боксу Раміля Гаджиєва. Молодий чоловік був відомим любителем швидкісної їзди. Загибла пасажирка — Вікторія Кравченко, дочка колишнього власника одеського готелю "Моцарт".
Шаміль Гаджиєв
Соцмережі
Авто, що розбилося в аварії
dumskaya.net
Вікторія Кравченко
Соцмережі
Уточнюється, що ДТП сталася 24 березня близько 01:00. За попередньою інформацією, Гаджиєв не впорався з керуванням.
Від удару автомобіль загорівся, його розірвало на дві частини, а сам стовп звалився на дерево. До прибуття поліції та рятувальників вогонь гасили інші водії за допомогою вогнегасників.
За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
dumskaya.net
dumskaya.net
dumskaya.net
На місце аварії друзі та знайомі загиблих принесли квіти
Як писав OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва ввечері 22 березня водій елітного спорткара влаштував стрілянину. Це сталося під час суперечки через влаштовану ДТП.
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