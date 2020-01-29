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29 січня • оновлено в 17:28
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/ Розслідування

Вкрали 16 млн: голова Держкосмосу України потрапив у корупційний скандал

1.1т
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Голові Державного космічного агентства України Володимиру Усова належить фірма "Гутенбергз", яка фігурує в кримінальному провадженні ДБР.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", фірма підозрюється в привласненні бюджетних грошей на закупівлі шкільних електронних підручників в змові з чиновниками та правоохоронцями Миколаївської області.

За даними слідства миколаївські чиновники двічі, в 2018 і 2019 роках, організовували тендери, переможцем яких ставав заздалегідь узгоджений учасник – фірма "Електронік Солюшенс". В результаті закупівель вона отримала близько 16 млн гривень за коди-доступу до системи електронних підручників.

Володимир Усов

Володимир Усов

Українські новини

У ДБР стверджують, що "Електронік Солюшенс" продавала доступ до платформи електронних підручників, якої насправді розпоряджалася фірма Усова "Гутенбергз".

Також, на думку слідства, компанії "Електронік Солюшенс" і "Гутенбергз" штучно занижували податки за сприяння працівників Державної фіскальної служби в Одеській області. До того ж два місяці тому миколаївський суд заарештував банківські рахунки фірми Усова.

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Сам Усов заявив, що розслідування правоохоронців зі своєю участю в конкурсі на керівника "Держкосмосу". Також чиновник заперечує зв'язок з компанією "Електронік Солюшенс".

"Це початок розкручуватися, коли стало зрозуміло, що я лідирую в конкурсі. Ніколи нічого подібного не було. Тому дуже дивно, що все це збіглося саме з тим конкурсу", – заперечував він.

Нагадаємо, що 24 січня на засіданні Кабміну було прийнято рішення призначити Володимира Усова главою Державного космічного агентства України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ДБР почали перевірку після хамської поведінки слідчого Тараса Заставного в київському аеропорту "Київ".

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Усов
Місце
Україна
Теги
корупція Державне Бюро Розслідувань космос
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Питон Каа
Питон Каа
А зачем на Украине Госкосмос...? Это из разряда - представитель президента Украины в Крыму. Может не стоит деньги на ветер пускать?
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Куни Чан
Куни Чан
На Украине уже открыли что есть космос? Молодцы
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