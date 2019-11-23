"Вкрадуть не тільки унітази": Цимбалюк передбачив Донбасу долю українських кораблів

Якщо Росія вирішить деокупувати Донбас, то вона поверне його Україні в такому ж пограбованому стані, як і кораблі, захоплені в Керченській протоці.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube. Він зазначив, що це цілком вписується в логіку дій країни-агресора. Адже її мета – завдати максимальної шкоди Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

"Ми бачимо, в якому стані повернули кораблі. І якщо коли-небудь Росія піде на деокупацію українського Донбасу, то, відповідно, в такому ж стані – з вивернутими, зіпсованими, вкраденими не тільки унітазами, але і заводами і фабриками – буде на території, яку ми називаємо ОРДЛО. Тому що Росія створила так звані недореспубліки, щоб з одного боку тиснути на Україну, а з іншого боку – просто грабувати цей регіон", – впевнений журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

З'ясувалося, що кораблі прибули у напіврозібраному стані та без бойового запасу.

Моряки заявили, що з борту забрали навіть їхні особисті речі, зокрема білизну.

Командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.

У ФСБ запевнили, що судна відправили у "нормальному стані".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram