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23 листопада • оновлено в 05:04
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"Вкрадуть не тільки унітази": Цимбалюк передбачив Донбасу долю українських кораблів

1.1т
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Якщо Росія вирішить деокупувати Донбас, то вона поверне його Україні в такому ж пограбованому стані, як і кораблі, захоплені в Керченській протоці.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube. Він зазначив, що це цілком вписується в логіку дій країни-агресора. Адже її мета – завдати максимальної шкоди Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Ми бачимо, в якому стані повернули кораблі. І якщо коли-небудь Росія піде на деокупацію українського Донбасу, то, відповідно, в такому ж стані – з вивернутими, зіпсованими, вкраденими не тільки унітазами, але і заводами і фабриками – буде на території, яку ми називаємо ОРДЛО. Тому що Росія створила так звані недореспубліки, щоб з одного боку тиснути на Україну, а з іншого боку – просто грабувати цей регіон", – впевнений журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Повернення українських кораблів Росією Війна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Таев Иван
Таев Иван
Этот лопоухий алкаш разве еще не спился в столице краины-ахрессора в ожидании "рашкавсё"?
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