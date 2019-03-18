Під Одесою повісилася 8-річна дитина

У Білгороді-Дністровському Одеської області знайшли повішеним 8-річного хлопчика.

Як стало відомо, тіло сина виявила мати. Жінка виходила в магазин, а після повернення знайшла дитину повішеною на повідці для собаки, повідомляє "Бессарабія INFORM".

Медики, що прибули на місце події, лише констатували смерть школяра.

За інформацією журналістів, загиблим виявився хлопчик, який минулого року випав з балкона 5 поверху, отримав численні травми, але залишився жити.

Сім'я хлопчика — успішна, на обліку соціальних служб не перебувала.

Трагедія сталася у Білгороді-Дністровському Google. Maps

Трагедія сталася у Білгороді-Дністровському Google. Maps

У прес-службі ГУ Національної поліції в Одеській області повідомили обставини трагедії. Як з'ясувалося, дитина раніше висловлювався матері про те, що не бажає жити.

У поліції додали, що родина не перебувала на обліку правоохоронців та служби у справах дітей. За місцем мешкання характеризується посередньо. Будь-яка інформація щодо конфліктів у родині до поліції не надходила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на озері малолітній брат і сестра провалилися під лід. Діти б потонули, якби не допомога випадкового перехожого, який кинувся рятувати потопельників.

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