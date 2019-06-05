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Виступав під прапорами "ДНР": соратник терористів рветься до влади в Києві

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Екс-регіонал Владислав Лук'янов, який допомагав терористам "ДНР" захоплювати місто Харцизьк, зараз живе в Києві й навіть намагається отримати доступ до його управління.

Як пише журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook, громадська організація "Коралі", яку очолює скандальний Лук'янов, допущена до виборів нового складу громадської ради при КМДА. Вони відбудуться 5 червня в Українському домі.

"13 квітня 2014 року Лук'янов разом з натовпом козаків, гопників і російських "туристів" брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Тоді після заходу в Слов'янськ угруповання Гіркіна подібні захоплення пройшли по всій області, і Харцизьк не став винятком. У той день із захопленої будівлі були зірвані українські прапори, а замість них була вивішена символіка "ДНР". Лук'янов виступав на мітингу під прапорами сепаратистів, підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України, розповідав про те, як застерігав бійців ЗСУ застосовувати силу проти "свого народу", – згадує про темне минуле Лук'янова Казанський.

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Інформація про Лук'янова

Інформація про Лук'янова

Facebook Дениса Казанського

ГО "Коралі" Лук'янова

ГО "Коралі" Лук'янова

Facebook Дениса Казанського

Журналіст висловив здивування тим фактом, що недавній соратник окупантів не втік в анексований Крим або Росію, а опинився у мирній українській столиці, де, до того ж, намагається будувати політичну кар'єру.

"Повиступали під прапорами "ДНР", розпалив конфлікт, стравив співгромадян і втік з Донбасу. Нехай інші тепер мучаться і живуть у резервації. Дивно. Здавалося б, домоглася людина свого. Захистив Харцизьк від "бандерівців", українізації, вишиванок і так далі. Так і їдь туди, насолоджуйся життям. Ти ж хотів "русскій мір", так от він. Але ні. чомусь Лук'янов не хоче жити в "республіці" і працювати в "народній раді ДНР", а їде в Київ, до "хунти" і "фашистів", – обурився Казанський.

Владислав Лук'янов на тлі прапора "ДНР"

Владислав Лук'янов на тлі прапора "ДНР"

Facebook Дениса Казанського

Владислав Лук'янов виступає на мітингу окупантів у 2014 році

Владислав Лук'янов виступає на мітингу окупантів у 2014 році

Facebook Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викрили чиновницю "Міністерства інформації ДНР" Наталію Першину, яка намагалася втекти з окупованої території до Львова.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Денис КазанськийВладислав Лук'янов
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ДНР
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леня зе
леня зе
браво обоз!больше пишите о экс-регионалах.есть же достойные люди будет возможность выбрать среди вышиваночников и майданутых у народа.
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Тарас Бор
Тарас Бор
леня зе,ты своей единственной извилиной не способен понять прочитанное.
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