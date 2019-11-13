Висадив плантацію марихуани: у Франції затримали відомого мільярдера

У Французькій Полінезії затримали засновника відомої канадської циркової компанії Cirque du Soleil, мільярдера Гі Лаліберте – за звинуваченням у вирощуванні марихуани.

Заборонені рослини він висадив на своєму приватному острові в Тихому океані. Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що чоловікові також інкримінують причетність до обігу наркотиків.

Гі Лаліберте звинувачують у вирощуванні марихуани.

"Мільярдер і засновник світової акробатичній трупи Cirque du Soleil Гі Лаліберте був затриманий за звинуваченням у вирощуванні марихуани на своєму приватному острові в південній частині Тихого океану", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, затримали 60-річного Лаліберте, коли він зійшов зі свого літака. А після допиту про продаж наркотиків на Таїті 13 листопада чоловік постав перед судом.

Компанія Lune Rouge вже заявила, що її власник нібито використовував марихуану винятково у медичних і особистих цілях. Водночас мільярдер зі свого боку заперечує будь-яку причетність до обігу наркотиків.

Гі Лаліберте – успішний бізнесмен, благодійник і гравець у покер, якому свого часу довелося чимало потрудитися, щоб стати всесвітньо відомим. У 1984 році заснував Cirque du Soleil, який став однією із найбільших розважальних компаній у світі. У 2015-му продав більшу частину своєї частки в Cirque du Soleil, зберігши за собою 10%. У 2017 році заснував компанію Lune Rouge, яка інвестує в проєкти у галузі мистецтва, розваг і технологій. Журнал Forbes оцінює статок Лаліберте в один мільярд доларів.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 31 жовтня затримали сержанта-наркоторговця, який попався на збуті марихуани у своїй військовій частині, а також його постачальників. Про це повідомила пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону України. Зокрема, була зафіксована спроба сержантом продати чотири пакети наркотичної речовини за 1 тис. гривень.

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