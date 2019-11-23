Вирушив до Кобзона: в мережі показали фото мертвого терориста на Донбасі

У мережі показали фото ще одного ліквідованого на Донеччині терориста, який воював на боці фейкової "ДНР".

Як повідомив в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), загиблим виявився рядовий стрілець Герасимов Микола Іванович. Його ліквідували 13 листопада.

"13.11.19 Герасимов Микола сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав Штірліц.

Герасимов Микола Іванович Telegram Анатолія Штефана

Герасимов Микола Іванович 1968 року народження – уродженець Шахтарська Донецької обл. Уже біл поранений 26.01.2015 в ході бою в районі н.п. Нікішине. Отримав численні поранення, в результаті чого йому була ампутована права нога до коліна.

На Донбасі ліквідовано Герасимов Микола Telegram Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідовано Герасимов Микола Telegram Анатолія Штефана

На Донбасі ліквідовано Герасимов Микола Telegram Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 16 листопада на Донбасі був ліквідований терорист угруповання "ДНР" Сергій Ніколаєнко.

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