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"Перевіряють відсутність мешканців": у Києві злодії "позначили" квартири

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У Солом'янському районі Києва мешканці багатоповерхового будинку виявили біля своїх дверей дивні мітки, залишені, ймовірно, злодіями.

Про це повідомила киянка під ніком Синичка Фенікс на сторінці "Los Solomas / Солом'янський район" в Facebook. На опублікованих фото видно, як на дверях, рамах або стінах фарбою намальовані знаки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"Ці мітки виявлені на вулиці Донецька, 65", – написала вона.

Мітки

Мітки

Facebook / Синичка Фенікс

У коментарях під постом люди відзначили, що це витівки злодіїв.

"Це, швидше за все, намічені на грабіж квартири, якщо тільки дітки не бавилися, ті мітки, які провисять кілька днів, можуть означати, що мешканці на відпочинку. Ще варіант – визначають час відсутності вдома власників. Просто кожна нормальна людина свої двері очистить, на це і розрахунок"," Це мітки, які ставлять домушники, щоб обікрасти квартиру", – припустили користувачі.

Мітки

Мітки

Facebook / Синичка Фенікс

Мітки

Мітки

Facebook / Синичка Фенікс

Мітки

Мітки

Facebook / Синичка Фенікс

Мітки

Мітки

Facebook / Синичка Фенікс

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

пост

пост

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві вже були подібні випадки. Жителі багатоповерхівки в Дніпровському районі виявили масові мітки біля своїх квартир.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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