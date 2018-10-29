''Вирішили мене коцнути'': Бродський розповів, як Кучма хотів убити його після Гонгадзе

Другий президент України Леонід Кучма та екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе збиралися усунути тодішнього народного депутата України Михайла Бродського.

Приводом для розправи, яку вони планували, була його фінансова підтримка діяльності Гонгадзе. Про це голова редакційної ради OBOZREVATEL розповів у інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

Він зазначив, що підтвердження злочинної змови Кучми та Кравченка міститься на так званих плівках Мельниченка.

"На цих плівках Кравченко доповідає Кучмі: "А ви знаєте, хто фінансує Гонгадзе і "Українську правду"? "Хто? Цей покидьок Бродський. Ну нічого. Ми зараз з цим розберемося, а потім із Бродським", — каже Кучма", — процитував Бродський частину скандальних записів.

Він розповів, що вирішив підтримувати Гонгадзе, оскільки журналіст незадовго до своєї загибелі потребував роботи та витрачав свій час не на цікавий йому проект "Українська правда", а на співпрацю з політиками як їхній помічник або прес-секретар.

"Жора тоді шукав заробіток, йому потрібні були гроші. Він дуже активно працював із депутатами, був прес-секретарем в Анатолія Матвієнка. Потім пішов прес-секретарем і помічником до Вітренко. Йому потрібні були гроші. Тоді я йому запропонував: "Звільнися звідусіль, я буду тобі давати гроші, займайся "Українською правдою". І він приходив щотижня, я скільки міг давав. Сам же тоді в опозиції був, бізнес знищили — відновлював потроху", — згадує Бродський.

Разом із тим він додав, що, крім історії з Гонгадзе, Кучма хотів помститися йому за правдиві критичні публікації, які друкувалися в газеті "Киевские ведомости", власником контрольного пакета акцій якої на той час був Бродський.

"Скандал почався з великого матеріалу про те, як вночі знесли будинок біля Андріївської церкви, який заважав Кучмі з вікна її бачити... І ось це "Киевские ведомости" надрукували... Слухай, я присягаюся тобі, я до цього жодного відношення не мав. Я не просив Кіріндясова (автора гучної публікації. — Ред.) це вираховувати, це робити, це випускати. Ну, вони це зробили. Ось тоді й було ухвалене рішення мене коцнути", - поділився з Бутусовим бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-майор Управління державної охорони Микола Мельниченко заявив, що не тільки записував розмови президента Кучми, а й контактував із політиками, "яких Кучма давав знищувати".