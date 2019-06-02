Винен поліцейський? На Миколаївщині сталася смертельна аварія: фото

У Миколаївській області 2 червня зіткнулися два авто, в результаті чого загинули два водія, серед яких виявився поліцейський.

За даними прес-служби обласного управління поліції, ВАЗ-2107 і Renault Logan потрапили в ДТП у 5 км від селища Криве Озеро.

"27-річний водій ВАЗу, співробітник Кривоозерського відділення поліції, який перебував поза службою (другий день у відпустці), загинув на місці ДТП. 34-річний водій Renault Logan від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні, його 33-річна дружина також була госпіталізована, їй наразі надається невідкладна медична допомога", – повідомили у відомстві.

Смертельну пригоду кваліфікували як ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Місце ДТП у Миколаївській області

"Керівництво та особовий склад Миколаївського гарнізону поліції з приводу тяжкої втрати висловлюють найщиріші співчуття і підтримку в цей важкий час рідним та близьким загиблих у ДТП, життя яких обірвала страшна аварія. Світла пам’ять", – підсумували в поліції.

У відомстві не уточнили, хто був винуватцем події і порушив ПДР. Судячи з кадру, що було оприлюднено в прес-службі, машина поліцейського з ушкодженнями - на дорозі. А Renault відкинуло на узбіччя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше водій позашляховика влаштував масштабну ДТП в Тернопільській області, в результаті чого загинули чотири людини – працівники бригади "Укренерго".

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